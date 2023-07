SANY 2023 "제조 산업의 미래 위해 1급 인재 양성"

(베이징 2023년 7월 13일 PRNewswire=연합뉴스) SANY 그룹(SANY)은 지난 23년의 역사를 거쳐 기업 문화, 업무 환경, 직원 복리후생 등의 복지 및 인재 양성 부문을 인정받아 업계 선두기업으로 자리를 잡았으며, 회사의 3대 1급 비전 중 하나로 '일류 인재 육성'을 내세우고 있다. '직원 우선, 직원 중심'이라는 SANY의 인재 관리 철학은 직원의 성장을 지원하고, 직원의 권리와 이익을 보호하며, 인재가 재능을 바탕으로 상호 유익한 발전을 이루도록 동기를 부여하는 최고의 플랫폼을 성공적으로 구축할 수 있었던 열쇠다.

올해 초 SANY는 Liepin으로부터 2022 올해의 우수한 고용주(2022 Extraordinary Employer of the Year)로 선정된 바 있다. 중국의 선도적인 인재 경력 개발 플랫폼인 Liepin은 중국 최고의 미디어인 The Paper와 함께 제8회 연례행사를 진행했다. 이 행사에서 SANY는 '직원의 잠재력에 영감을 불어넣고, 직원 가치를 존중하고 기리며, 사람들과 함께 더 나은 미래를 만드는 다양한 인센티브 프로그램'으로 인정받았다. 2021년 포브스는 시장조사 업체 Statista와 협력해 58개국에서 15만 명 이상의 정규직 및 시간제 근로자를 대상으로 설문조사를 진행하고, 세계 최고의 고용주(World's Best Employers) 순위를 발표했다. 이 순위에서 SANY는 중화권 10위, 세계 230위를 기록했다. 2022년 말 SANY의 총직원 수는 2만6천374명에 달했다. SANY는 특히 '여성의 힘'을 도모하는 데 있어 장기적이고 지속가능한 발전에 전념하고 있으며, SANY 임원 중 12.5%가 여성이다.

또한, SANY는 HRSSC 서비스 플랫폼, 정기적인 그룹 토론, 직원 조정 회의, 근로자 회의, 직원 인터뷰 등을 이용해 직원의 우려와 기대를 파악하고 이에 대응했다. SANY가 회사 내부에서 진행한 설문조사에서 2만262건의 설문지가 접수됐는데, 그 결과에 따르면 직원 만족도는 87%에 달한다고 한다. 한편, SANY는 우수한 기술 인재를 더 많이 유치하고자 점진적인 총마진 상금, 주식 옵션, 프로젝트 인센티브를 포함하는 포괄적인 인센티브 시스템을 구축했다. 이를 통해 2022년에만 경제적으로 어려움을 겪는 32명의 직원에게 총 42만8천700위안에 달하는 보조금을 지급했다.

2022년 2만683명이 SANY의 훈련 프로그램과 행사에 참여했고, 직원 중 78.4%가 훈련을 완료했다. 직원 1인당 평균 훈련 시간은 96.8시간이었다.

SANY 인적 자원(Human Resources) 차장이자 Hunan SANY Polytechnic College의 학장인 Hu Jiangxue는 "우리는 10년 이상 SANY와 협력하고 있다"며 "인적 자원 관리를 위한 자사의 핵심 철학은 직원의 성공"이라고 말했다. 그는 "자사의 인재 양성 프로그램은 근로자가 훈련을 받고, 로봇 작동을 수행하는 주니어 엔지니어가 될 수 있도록 지원한다"면서 "앞으로 자사는 디지털과 지능형 기술 학습을 통해 엔지니어, 판매 전문가 및 근로자의 경력 전환을 지원할 것"이라고 설명했다.

또한, 올해는 Hunan SANY Polytechnic College가 중요한 전환점을 맞이했다. 정규 대학인 Hunan SANY Polytechnic College는 내년 신입생을 대상으로 신에너지 차량 전공 부문을 등록받고 있다. 오늘날 Hunan SANY Polytechnic College는 인더스트리 4.0 시대를 맞아 중국의 제조 산업에 매우 필요한 인재를 양성하기 위해 지능형 제조, 건설 장비, 건설 산업화 및 국제 무역이라는 네 개 전공 분야를 운영하고 있다.

출처: SANY Group