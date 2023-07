Adyen, Android에서 Tap to Pay로 대면 결제 솔루션 확장

Adyen은 Oracle Food and Beverage와 협력하여 전 세계 레스토랑 및 식품 서비스 비즈니스를 위한 비접촉 대면 결제 경험에 대한 액세스를 확대합니다.

샌프란시스코, 2023년 7월 12일 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN)은 주요 기업이 선택한 글로벌 금융 기술 플랫폼으로 Android에서 Tap to Pay를 통해 대면 결제 서비스를 확장하고 있습니다. 소프트웨어 기반 솔루션을 통해 기업은 스마트폰, 태블릿, 키오스크 및 핸드헬드 장치와 같은 호환되는 모든 Android 장치를 결제 단말기로 변환하고 비접촉식 결제를 허용하여 비즈니스의 결제 문제를 제거할 수 있습니다. 출시 시 Adyen의 Android에서 Tap to Pay는 미국과 싱가포르에서 사용할 수 있습니다.

Adyen의 Android에서 Tap to Pay의 장치 애그노스틱 솔루션은 기업이 고객의 결제 경험을 안전하게 향상하고 프로세스를 간소화하며 하드웨어 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 즉, 재고를 확인하기 위해 매장에서 핸드헬드 장치를 사용하는 소매업체는 이제 동일한 장치에서 쉽게 결제를 수락할 수 있으므로 금전 등록기로 이동하여 결제 프로세스를 느리게 만들 필요가 없습니다. 마찬가지로 플랫폼 비즈니스는 배달 직원이 물류 하드웨어를 사용하여 문 앞에서 배달에 대한 결제를 가능하게 하여 결제 처리에 용이성과 이동성을 더할 수 있습니다.

Adyen의 글로벌 결제 책임자인 Edgar Verschuur는 "Adyen의 Android에서 Tap to Pay의 출시는 대면 결제를 위한 소프트웨어 기반 솔루션을 확대하려는 당사의 노력의 일환입니다."라고 말했습니다. 또한 Verschuur는 "Android에서 Tap to Pay는 당사가 더 많은 기업을 위해 하드웨어 다양성을 지원하고 그들의 고객이 원하는 사용자 친화적이고 빠른 결제 경험을 제공할 수 있는 자유를 부여하는 최신 사례입니다."라고 덧붙였습니다.

식음료 산업 및 그 이상을 위한 결제 경험 향상

초기 출시의 일환으로 Adyen은 전 세계 레스토랑, 스포츠 및 엔터테인먼트 장소에 POS 시스템을 제공하는 선두 업체인 Oracle Food and Beverage와 협력하여 Android의 Tap to Pay를 환대 산업 전체에 걸쳐서 일반적으로 사용되는 시스템에 통합했습니다. Oracle은 현재 180개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 연간 1,500억 USD이상의 거래를 처리합니다. 이 프로그램의 일환으로 Oracle은 Adyen의 Android에서 Tap to Pay를 Adyen for Platforms에서 지원하는 Oracle Payment Cloud Service 에 통합합니다.

Oracle Food and Beverage Unit의 총괄 부사장 겸 총괄 책임자인 Simon de Montfort Walker는 "Android에서 Tap to Pay를 채택하여 Adyen과의 파트너십을 지속함으로써 Oracle Payment Cloud Service 고객에게 직관적인 체크아웃 프로세스를 제공하고 하드웨어 설치 공간을 줄일 수 있습니다."라고 말했습니다. 또한 Walker는 "이들은 모두 식당 업계의 비즈니스 소유자와 IT 리더에게 중요한 주제입니다. 따라서 우리가 정말로 원한 기능을 시장에 출시하게 되어 매우 기쁘게 생각하는 바입니다."라고 덧붙였습니다.

Android에서 탭하여 결제에 대해 자세히 알아보려면 여기 를 방문하세요. Adyen의 Android에서 Tap to Pay의 지역적 확장은 향후 발표될 예정입니다.

Adyen소개

Adyen (AMS: ADYEN)은 선도 기업들이 선택한 금융 기술 플랫폼입니다. Adyen은 단일 글로벌 솔루션에서 엔드투엔드 결제 기능, 데이터 기반 통찰력 및 금융 상품을 제공함으로써 기업이 야망을 더 빨리 달성할 수 있도록 지원합니다. 전 세계에 지사를 둔 Adyen은 Meta, Uber, H&M, eBay, Microsoft 등과 협력합니다. 이 판매자 업데이트에 설명된 제품 출시 및 Oracle과의 협력은 수년 동안의 현재 및 신규 판매자와 함께한 Adyen의 지속적인 성장을 강조합니다.

Oracle Food & Beverage 소개

Oracle은 야심찬 식음료 공급업체가 새로운 방식으로 거래하고, 고객을 모든 비즈니스 결정의 중심에 두며, 훌륭한 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 통합 레스토랑 상거래를 위한 개방적이고 확장 가능한 디지털 트랜잭션 플랫폼인 Oracle MICROS Simphony Cloud를 사용하여 전 세계 수천 명의 운영자가 정보를 제공하고, 운영을 자동화하며, 개인화된 직원 및 고객 경험을 제공합니다. Oracle Food and Beverage에서 자세히 알아보십시오.

상표

Oracle, Java, MySQL 및 NetSuite는 Oracle Corporation의 등록 상표입니다. NetSuite는 새로운 클라우드 컴퓨팅 시대를 여는 최초의 클라우드 회사였습니다.