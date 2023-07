디스커버리 라이프 사이언스, 모든 스펙트럼의 임상 유동 세포 분석법을 추가하여 임상 시험을 가속하다

최첨단 유동 세포 분석법 임상 시험 서비스를 선도적인 유전체학, 프로테오믹 및 분자 병리학 솔루션과 한 지붕 아래에 통합하다

헌츠빌, 앨라배마주, 2023년 7월 12일 /PRNewswire/ -- 바이오 시료 및 바이오마커 전문 기업인 디스커버리 라이프 사이언스(Discovery Life Sciences, 이하 '디스커버리')가 최첨단 유동 세포 분석법 임상 시험 서비스를 시행했다며 발표했습니다. 디스커버리는 모든 스펙트럼의 기술을 포함하여 연구자에게 전례 없는 유연성을 제공하는 사이텍 오로라(Cytek Aurora) 장비를 당사의 유전체학, 분자 병리학 및 프로테오믹 서비스와 함께 하나의 시설로 통합하여 귀중한 시간을 절약하며 더 나아가 의약 및 진단 개발에 있어 높은 품질을 보장합니다.

임상 유동 세포 분석법의 추가를 통해 선도적인 전문 계약 연구소라는 디스커버리의 입지가 강화될 것입니다. 연구자는 이제 동시에 최대 40개 색상 조합의 분석을 할 수 있는 진보된 기기 장치의 혜택을 누리게 되어 임상 시험 데이터 수집 및 분석에 있어 효율성과 정확성이 크게 강화될 것입니다.

디스커버리의 고객은 자신의 연구 목표와 일치하는 특정 파라미터를 선택할 수 있어 복잡한 생물학적 체계를 빠르게 면역을 감시하고 더 심화적으로 이해할 수 있습니다. 이들은 또한 종합적인 서비스 세트에 걸쳐 다중 변수 유동 세포 분석법, 혈액 및 조직 바이오 시료 유전체학 자료 수집, 프로테오믹 분석 및 분자 병리학 등 시장에서 선도적인 기술 및 전문 지식을 모두 이용할 수 있습니다.

"임상 유동 세포 분석법 서비스에 있어 최신 사이텍 오로라 장비의 위력을 과학적 전문 지식과 함께 당사에 보태게 되어 매우 기쁩니다." "이 투자는 연구자에게 가장 진보된 기술과 과학적인 상담을 제공하여 이들의 임상 시험에 대한 수요를 지원하기 위한 당사의 노력을 촉진합니다. 임상 유동 세포 분석법 서비스를 유전체학, 프로테오믹 및 분자 병리학 서비스로서 동일한 시설 및 지원 데이터 시스템으로 결합하여 인생을 바꿀만한 치료법에 대한 고객의 개발을 훨씬 더 가속합니다."라며 글렌 빌로스키(Glenn Bilawsky) 디스커버리 라이프 사이언스 최고경영자는 전했습니다.

디스커버리의 임상 유동 세포 분석법 서비스는 임상 시험 규정, 준수 및 지원에 있어 광범위한 경험을 갖춘 고도로 숙련된 과학자 및 연구자로 구성된 팀의 지원을 받습니다. 당사는 품질 보장, 데이터 보안 및 규정 준수에 대해 노력하여 고객에게 정확하고, 신뢰할 수 있으며 제출할 수 있는 결과를 신속하게 어떠한 규모로도 제공합니다.

디스커버리 라이프 사이언스의 혁신적인 임상 유동 세포 분석법 서비스에 관한 자세한 내용은 https://www.dls.com/biomarker-services/cell-services/flow-cytometry 를 참조하십시오.

디스커버리 라이프 사이언스 소개

바이오 시료 및 바이오마커 전문 기업인 디스커버리 라이프 사이언스(Discovery Life Sciences)는 세계에서 가장 큰 상용 바이오 시료 재고 및 조달 네트워크를 유전체, 조직 바이오마커, 프로테오믹, 유세포분석 서비스를 비롯한 뛰어난 다중 오믹(multi-omic) 바이오마커 서비스 연구소와 결합합니다. 이를 통해 암, 감염성 질환, 기타 희귀하고 복잡한 상태에 대한 바이오마커 및 동반 진단 프로그램에 의해 지원되는 새로운 치료법을 가속합니다.

당사의 세포 및 유전체 치료 부서인 올셀즈(AllCells)를 통해, 당사는 모든 개발 단계와 규모에서 세포 및 유전자 치료 프로그램을 지원하기 위해 연구용(Research Use Only, RUO) 및 임상 등급 수준의 신선하게 극저온 보존된 인간 세포 물질을 공급할 수 있는 최대의 회수 가능한 기증자 풀을 유지하고 있습니다.

선도적인 과학 전문 지식 및 현재 기술의 혁신적인 활용을 통해 디스커버리팀은 고객이 시장에서 선도적인 속도로 빠르게 장애물을 극복하고 중대한 연구 및 개발 결정을 하기 위한 결과를 얻도록 관여합니다. 당사는 서비스로의 과학(We are Science at your Service™)을 제공합니다! 자세한 내용은 www.dls.com 을 참조하십시오.