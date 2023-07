GOYA CARES가 총괄하여 제작한 SOUND OF FREEDOM, 극장에서 흥행

영화는 악을 빛으로, 그리고 2백만 명의 인신매매된 아이들에게 희망을 가져다 줍니다.

저지시티, 뉴저지주, 2023년 7월 12일 /PRNewswire/ -- 새 블록버스터 영화 SOUND OF FREEDOM의 총괄 제작자 Goya Cares는 전 세계적으로 인신매매된 2백만 명의 어린이들을 대표하는 2백만 명 이상의 시청자 목표를 초과 달성한 압도적인 성공을 축하합니다.

"Jim Caviezel이 연기한 Tim Ballard는 많은 아이들을 구했지만, Rocio라는 한 아이를 구하는 임무에 집중하는 것은 선한 목자가 한 마리의 잃어버린 양을 찾기 위해 양 떼를 떠나는 길 잃은 양의 비유와 같습니다. 참으로 모든 삶은 가치와 목적이 있습니다. SOUND OF FREEDOM은 이 진실을 밝힙니다."라고 Goya Foods의 사장 겸 CEO이자 SOUND OF FREEDOM의 총괄 제작자인 Bob Unanue가 말했습니다.

THE SOUND OF FREEDOM에서 영감을 받은 Goya Cares는 아동 인신매매 퇴치 및 아동 정신 건강 교육에 전념하는 글로벌 이니셔티브입니다. 이 이니셔티브는 조직, 학교 및 기업을 하나로 묶어 연대를 보여주고 궁극적으로 가장 취약한 우리의 아이들을 보호합니다. Goya Cares 연합의 파트너는 Goya Cares의 교육 시리즈 LIGHT를 통해 아동 인신매매의 위험을 인식하는 데 도움이 되는 예방 교육을 학교에 무료로 제공하고 인식을 제고하는 동시에 생존자들의 회복, 복원 및 재결합을 돕습니다.

Goya Cares에 대해 자세히 알아보려면 www.goyacares.com을 방문하세요.

Goya Foods 소개

1936년에 설립된 Goya Foods, Inc.는 미국 최대의 히스패닉 소유 식품 회사로 라틴 아메리카 식품 및 조미료 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. Goya는 스페인, 카리브해, 멕시코, 중남미의 2,500개 이상의 고품질 식품을 제조, 포장 및 유통합니다. Goya 제품은 전 세계 히스패닉 커뮤니티 요리의 전통에 뿌리를 두고 있습니다. 정통 재료, 강력한 조미료 및 편리한 준비의 조합으로 Goya 제품은 모든 취향과 테이블에 이상적입니다. Goya Foods에 대한 자세한 내용은 www.goya.com을 참조하세요.

