HUAWEI CLOUD, Pangu 3.0 출시

-- 챗봇 넘어 미래 형성: 화웨이, 산업 변혁에 대한 AI의 영향력에 집중

(둥관, 중국 2023년 7월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 AI의 물결에 힘입어 새로운 산업 기회와 기술 발전을 선보이고 있다. 화웨이 상무이사이자 화웨이 클라우드(HUAWEI CLOUD) CEO인 Zhang Ping'an은 화웨이 개발자 콘퍼런스(Huawei Developer Conference)의 기조연설에서 Pangu Model 3.0와 Ascend AI 클라우드 서비스를 공개했다. 이들 혁신은 업계 고객과 파트너에게 힘을 실어주고, 다양한 부문에서 변혁적인 성장을 위해 인공지능의 잠재력을 드러내는 것을 목표로 한다.



Mr. Zhang said: "Huawei Cloud Pangu models will empower everyone from every industry with an intelligent assistant, making them more productive and efficient."