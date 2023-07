Vinamilk, 베트남 유제품 산업의 부상 소

-- 2023 Global Dairy Congress 참가

(런던 2023년 7월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 세계적으로 인정받는 베트남 유제품 기업 Vinamilk[ https://www.vinamilk.com.vn/en ]가 6월 21~22일에 런던에서 열린 제16회 Global Dairy Congress에서 큰 영향력을 발휘했다. 올해 세 번째로 이 회의에 참가한 Vinamilk는 베트남 유제품 산업을 대표하며, 자사의 유제품 여정에 관한 고무적인 이야기를 공유했다. 이 행사에서, Vinamilk는 Super Nut로 'Best Dairy Alternative 2023 Award'로 선정되면서 처음으로 World Dairy Innovation Award 2023을 수상했다.

Mr. Nguyen Quang Tri, CMO of Vinamilk, shared the brand’s 47-year journey at 2023 Global Dairy Congress

산업과 국가를 함께 건설하는 기업

올해 Global Dairy Congress는 '유제품의 재구상(Reimagining Dairy)'이라는 주제에 따라 업계가 당면한 보편적인 문제를 해결하기 위한 소집 신호를 보냈다. 글로벌 부문은 지속가능한 성장을 달성하기 위해 핵심 가치를 재평가하고, 미래를 향해 나아갈 수 있도록 내재적 동기를 촉구한다.

이 회의에 참가한 유일한 동남아시아 기업인 Vinamilk는 다른 명망 높은 기업과 200명 이상의 업계 전문가가 참석한 자리에서 반세기의 역사를 자랑하는 베트남 유제품 부문의 놀라운 발전에 관한 역작을 소개했다. Vinamilk의 CMO Nguyen Quang Tri는 Vinamilk의 놀라운 47년 여정과 Vinamilk가 베트남의 번성하는 유제품 산업에 미치는 영향을 소개하며 청중을 사로잡았다.

베트남 인구가 높은 잠재력과 역동성의 표시이자 황금 인구 이정표인 1억 명 수준에 진입함에 따라, 그의 이야기는 더 큰 의미가 더해졌다. 한때 유제품 개발을 위한 자원이 부족했던 베트남의 유제품 부문은 오늘날 국가 수요를 충족하고 세계 무대에서 그 입지를 각인시킬 만큼 번성하며 변모했다. 베트남 유제품 산업의 선두주자인 Vinamilk는 세계 상위권에 드는 유제품 제조업체 및 브랜드가 됐다.

Richard Hall, Chairman of Global Dairy Congress, impressed by Vinamilk’s story

Global Dairy Congress의 회장 Richard Hall은 "매우 어려운 상황에서도 일찍 사업을 시작한 Vinamilk와 CEO의 성공 신화에 감동했다"며 업계 내에서 번성하는 역사를 써온 Vinamilk에 매료됐다고 밝혔다. 그는 "이들은 세계적 수준의 기업을 만들었다"면서 "또한, 놀라운 제품을 개발하고, 사회 문제와 모든 건강 및 웰빙 문제를 해결하고 있으며, 이제 유제품 부문의 세계 무대로 진출하고 있다"고 말했다.

빠른 글로벌 성장을 위한 동맹

Vinamilk는 발표 중에 자사의 조제분유 제품에 관한 사례 연구도 소개했다. 이 제품은 '인구 1억의 부상하는 국가를 위한 지속가능한 성장 양성'이라는 개념에 따라 개발됐다. 1990년에 공장이 단 하나뿐이었던 Vinamilk Dielac은 최초의 '베트남산(메이드 인 베트남)' 조제분유 제품이 됐고, 1997년에 수출을 시작했다.

2013년 Vinamilk는 연간 생산 용량을 늘리기 위해 베트남 분유 메가 팩토리(Vietnam Powder Milk Mega Factory)의 건설에 1억 달러를 투자했다. Vinamilk는 꾸준히 사업 지평을 확장하며, 생산 시설에 약 6억 달러를 투자하며 더 높은 미래 시장 수요에 대비해 공급 용량을 업그레이드할 프로젝트를 만들고 관리한다.

Vinamilk was honored to receive the “Best Dairy Alternative 2023 Award” with Vinamilk Super Nut