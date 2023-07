말레이시아 총리, 제1회 ATOZERO ASEAN 서밋에 주요 인사로 참여

-- 10월에 공동 개최될 IGEM도 주재

-- AtoZero ASEAN의 출범은 Constellar와 MGTC와의 첫 파트너십으로, 전 세계의 고위급 넷제로 논의에 초점 맞춰

(쿠알라룸푸르, 말레이시아 2023년 7월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계 국가가 넷제로(Net Zero)를 향해 질주함에 따라, 정부와 업계 리더들은 새로운 형태의 녹색 에너지로의 전환을 가속화하는 데 있어 강력한 추진력을 얻고 있다. 'Accelerate To Net Zero(AtoZero)'는 주요 의사 결정자와 변화를 주도하는 이들이 모여 전 세계 기후변화 의제에 도움이 될 경로와 정책 및 비즈니스 기회를 종합적으로 탐색하는 새로운 행사다.



제1회 AtoZero ASEAN Summit & Exhibition은 2023년 10월 4일부터 6일까지 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(KLCC)에서 열리는 제14회 말레이시아 국제 그린테크 & 에코 제품 전시회 및 콘퍼런스와 함께 개최될 예정이다.

이와 같은 일련의 행사는 Constellar와 말레이시아 녹색기술 및 기후변화공사(Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC)가 공동 주최하는 제1회 AtoZero ASEAN Summit & Exhibition(AtoZero ASEAN)으로 포문을 연다. 이 행사는 2023년 10월 4일부터 6일까지 쿠알라룸푸르 컨벤션센터(KLCC)에서 열리는 제14회 말레이시아 국제 그린테크 & 에코 제품 전시회 및 콘퍼런스(International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia)와 공동 개최될 예정이다. 공동 개회식은 말레이시아 총리 YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim이 주재한다.

AtoZero ASEAN Summit 추가 정보

'연결, 협력, 가속화(Connect, Collaborate, Accelerate)'라는 주제로 3일간 진행되는 이 행사는 에너지 부문 장관, 싱크탱크, 금융가와 글로벌 재생에너지 개발 및 녹색 기술 분야의 업계 리더들이 한자리에 모여 정책 대화를 추진하고 혁신을 선보이며 넷제로를 위한 과정에서 아세안 국가를 지원할 파트너십을 가속화할 전망이다.

아세안 전역의 국가에서 2050~2060년까지 넷제로를 달성하기 위한 야심 찬 여정에 착수함에 따라, 이 행사는 주요 이해관계자를 연결하기 위한 시의적절한 기회를 제공할 것으로 보인다. 2030년까지 국내 총생산(GDP)의 온실가스(GHG) 배출량을 45%까지 감축하겠다는 말레이시아의 기후 공약은 탈탄소화 및 재생에너지 개발에서의 주요 이니셔티브와 성과로 이어졌으며, 재생에너지 및 국가 간 연결 프로젝트의 추가적인 채택을 지원하는 정책 이니셔티브의 중요성을 부각시켰다.

Constellar의 그룹 CEO Chua Wee Phong은 "AtoZero는 대표 시장(아세안 국가 및 인도, 중국)의 총 35억 인구에 긍정적인 영향을 미치는 정책 변화와 전략적 파트너십을 촉발하기 위해 글로벌 공동체를 결집시키는 일련의 국제적인 고위급 서밋으로 구상됐다"며, "우리는 Anwar Ibrahim 말레이시아 총리를 필두로 한 기조연설과 함께 아세안 지역의 넷제로 전환을 직접 만들어갈 가장 중요한 이해관계자를 소집하는 활기차고 포괄적이며 영향력이 큰 플랫폼을 위한 발판을 마련하는 이 강력한 행사를 시작하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 말했다.

MGTC의 그룹 CEO Ts. Shamsul Bahar는 "MGTC는 IGEM의 공동 조직자로서 2010년 이후 50개국 이상에서 50만 명 이상의 방문객을 유치하고 410억 RM(말레이시아 링깃) 이상의 비즈니스 잠재고객을 확보함으로써 이 지역의 녹색 경제 성장을 지속해서 촉진해왔다"고 설명했다.

이어 그는 "IGEM은 '넷제로를 향한 질주: 기후 행동을 위한 리더십(Race Towards Net Zero: Leadership for Climate Action)'이라는 올해의 주제와 Constellar와의 파트너십을 통해 기후 행동을 위한 리더십 중심의 결정과 이니셔티브를 더욱 가속화할 것"이라면서 "Constellar의 전문성과 지원을 통해 우리는 이 야심 찬 임무를 완수할 것이라 확신한다"고 덧붙였다.

AtoZero ASEAN은 10명 이상의 장관급 VIP, 150명의 연사, 50개의 지역 전시업체 및 후원사를 맞이할 예정이다. 또한 1천 명 이상의 대표단이 참석해 말레이시아에서 빠르게 확장 중인 재생에너지 및 탈탄소화 부문에 대한 통찰력과 접근성을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

제1회 AtoZero ASEAN Summit & Exhibition은 천연자원 환경기후변화부(NRECC)와 공동 주최자인 MGTC를 비롯해 재생에너지(태양열, 풍력, 유틸리티 저장), 액화 천연가스(LNG), 수소, 탄소 포집 및 기타 신흥 녹색 기술을 포함한 주요 분야의 리더들로부터 강력한 지지를 받고 있다.

AtoZero ASEAN은 정책 대화, 지식 교환 및 비즈니스 파트너십 장려를 목표로 하는 AtoZero 글로벌 행사 시리즈 중 하나이다. 이후의 행사는 2023년 12월에 인도에서, 그리고 2024년 5월에 중국에서 열릴 계획이다. 자세한 내용은 Constellar에서 곧 발표할 예정이다.

AtoZero ASEAN 2023에 참가, 전시 또는 후원을 희망하는 경우 웹사이트 atozero.energy[https://www.atozero.energy/ ]를 방문하거나 이메일 event.asean@atozero.energy로 문의한다.

AtoZero 소개

넷제로로의 전환을 위해서는 집단적 행동이 요구된다. AtoZero(Accelerate to Net Zero)는 일련의 고위급 참여, 전략적 파트너십 및 각 시장에 맞는 연중 콘텐츠를 통해 인구가 많은 시장에서 이러한 야망을 현실로 만들고 영향력을 확장함으로써 넷제로로의 전환 과제를 해결하고자 한다. AtoZero의 비전은 중국, 인도 및 동남아시아 등 인구 35억 이상의 시장이 넷제로를 향한 여정을 가속화할 수 있도록 지원하는 것이다. 더 자세한 내용은 웹사이트 atozero.energy[https://www.atozero.energy/ ]를 참조한다.

Constellar 소개

Constellar는 회의, 인센티브, 컨벤션 및 전시(MICE) 산업에서 총체적인 지식재산(IP) 포트폴리오를 통해 행사 파트너와 소비자로 구성된 세계적인 에코시스템을 연계한다. 혁신적인 행사와 행사장 경험을 큐레이팅하는 데 있어 아시아의 참조 파트너인 Constellar는 영향력 있는 네트워크 활성화를 통해 세계 시장, 기업 및 소비자의 지속가능한 성장을 도모한다. Constellar는 전문성과 헌신적인 노력을 바탕으로 이해관계자들과 장기적인 신뢰 관계를 구축하는 데 기여하며, 세계적 수준의 관객 참여 솔루션을 통해 여러 산업을 넘나드는 협력을 지원하는 데 투자한다.

말레이시아 녹색기술 및 기후변화공사 소개

말레이시아 녹색기술 및 기후변화공사(Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC)는 녹색 성장을 가속화하고 기후 행동 권한을 촉진하며 녹색 생활방식을 육성하기 위해 국가가 주도하는 천연자원 환경기후변화부(NRECC)의 산하 기관이다.

국가 녹색 기술 정책(National Green Technology Policy, NGTP), 국가 기후 변화 정책(National Climate Change Policy, NCCP) 및 녹색 기술 마스터 플랜(Green Technology Master Plan, GTMP)이라는 3가지 국가 정책은 녹색 경제 성장을 위한 촉매제로서의 MGTC의 역할을 규정한다.

MGTC의 주요 지침은 2030년까지 온실가스(GHG) 배출량을 2005년 배출량 대비 45% 감축시켜 2050년에 말레이시아의 온실가스 넷제로를 실현하고, 녹색 기술 부문에서 1천억 링깃의 GDP 가치를 증가시키며, 23만 개의 녹색 일자리 기회를 창출하는 것을 골자로 한다.