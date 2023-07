SKT, ‘2023 국제안전보건전시회’ 참가…ICT 기반 최신제품 소개

SK쉴더스와 비전AI·지능형 안전기술 등 11개 아이템 전시

SK텔레콤은 3일부터 나흘간 일산 킨텍스 제2전시장에서 진행되는 2023 국제안전보건전시회에 SK쉴더스와 함께 참가한다. 사진은 SK텔레콤 부스 조감도. [SK텔레콤 제공]

[헤럴드경제=김현일 기자] SK텔레콤이 SK쉴더스와 3일부터 나흘간 경기도 일산 킨텍스 제 2전시장에서 열리는 ‘2023 국제안전보건전시회’에 함께 참가한다.

한국산업안전보건공단이 주최하는 ‘국제안전보건전시회’는 안전보건 관련 최신 기술과 제품을 한 자리에서 살펴보고 직접 체험해 볼 수 있는 국내 최대 규모의 안전보건 전문 전시회다.

SK텔레콤은 이번 전시회에서 ‘AI to Everywhere, AI for Everyone’이라는 주제로 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT) 기반 안전보건 제품과 서비스를 소개한다. 비전AI(Vision AI)와 지능형 안전 기술(Intelligent Safety), 스마트 모니터링(Smart monitoring) 등 3개 분야에서 총 11개의 아이템을 전시한다.

먼저 비전AI 분야에서는 ▷기지국 철탑 및 강관주 안전점검에 사용되는 ‘드론 점검 및 AI 분석 시스템’ ▷밀폐공간 유해가스 감지 및 이상고온·화재진압 후 불씨 탐지가 가능한 ‘TLC 로보틱스 키트’ ▷안전 보호구 미착용·추락 사고·화재 같은 산업현장 내 위험 상황이나 승강기 내 쓰러짐 같은 위급 상황을 자동 감지하는 ‘AI 카메라’ 솔루션을 선보인다.

지능형 안전 기술 분야에서는 ▷맨홀 개폐 여부나 산소·유해가스 등을 실시간 관제하는 ‘IoT맨홀’ ▷열차접근 시 작업자가 대피할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있도록 경보를 울리는 ‘열차 스마트 안전 솔루션’을 소개한다.

스마트 모니터링 분야에서는 ▷보안·화재·산업안전 내 각종 IoT 디바이스를 연동해 통합 모니터링을 제공하는 ‘SUMiTS IoT 플랫폼’ ▷배·분전반에 설치하는 소공간용 소화기로 일정 온도에 도달하면 소화약제를 방출해 화재를 초기 진압할 수 있는 ‘화재안전 키퍼’ ▷작업 중 추락 시 0.2초 내에 에어백이 팽창해 최대 55%까지 충격을 완화해주는 ‘웨어러블 에어백’ ▷산업현장에서 보행자와 차량 또는 차량과 차량이 일정거리 이내로 근접했을 경우 충돌사고를 예방하는 지게차 충돌 방지 시스템(IPAS/IVEW+) ▷GPS 신호를 쓸 수 없는 실내에서 UWB 기술로 자산과 장비 위치를 통합 관리하는 ‘e-TRAC & Safe One’을 전시한다.

또한, SK텔레콤은 전시회 기간 열리는 ‘대중소기업 안전보건 상생협력활동 우수사례 발표대회’의 발표사로 선정돼 4일 자사의 안전보건 상생협력 활동 사례를 발표할 예정이다.

강종렬 SK텔레콤 안전보건 최고경영책임자(CSPO)는 “앞으로도 SKT의 ICT를 통해 다양한 산업현장의 사고를 예방할 수 있는 기술을 개발할 것”이라며 “종사자의 마음을 움직여서 자발적으로 안전보건을 생각하고 실천할 수 있는 안전보건활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

