ZTE, MWC 상하이 2023에서 디지털 혁신 형성 및 가치 창출 선보여

-- ZTE, MWC 참가자들이 기술 경계 확장, 핵심 역량 통합, 자율 지능 구현의 혁신에 몰입할 수 있도록 7가지 시나리오에서 창출한 새로운 가치 제시

-- ZTE, 그랜드 파트너 이벤트 데이(Grand Partner Event Day)와 합동 이벤트 개최하며 글로벌 운영업체, 업계 파트너 및 사고 리더들과의 협력 통해 다양한 최신 트렌드 주제에 대한 유용한 통찰력, 관점 및 실제 사례 연구 공유

(상하이 2023년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신기술 솔루션 제공업체인 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 이달 28~30일에 상하이 신국제박람회장(Shanghai New International Expo Center)에서 열리는 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 상하이 2023에서 '디지털 혁신 형성(Shaping Digital Innovation)'이라는 주제로 올해 행사에서 단연 두각을 나타낼 전망이다. ZTE는 고객 및 최종 사용자와 완전히 연결되는 7가지 시나리오에서 창출한 새로운 가치를 제시한다. MWC 참가자들은 ZTE 부스에서 기술 경계 확장, 핵심 역량 통합, 자율 지능 구현과 같은 혁신에 몰입할 수 있다.



ZTE shines at the MWC Shanghai 2023, shaping digital innovation and witnessing unleashed value

홀 N3 B20에 위치한 ZTE 부스에서는 Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation, Better User Experience의 7개 몰입형 전시 구역 전반에 걸쳐 회사의 혁신적인 ICT 기술과 애플리케이션을 선보일 예정이다.

ZTE는 업계 파트너들과 협력하며 'Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula'로 완전히 연결된 공장을 구축하기 위한 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 프로세스 제조를 위한 가치 사슬을 최적화하고 개별 제조의 민첩성을 개선하며 유비쿼터스 산업 인텔리전스를 종합적으로 구축할 수 있다. 정보 센터, 생산 관리, 장비 관리, 에너지 및 환경 보호, 보안 보증 시나리오를 포함하는 'Industrial Field Network' 전시 공간에서는 지능형 제조 공정 시뮬레이션을 살펴볼 수 있다. 이와 함께, 이 시뮬레이션은 ZTE Digital Nebula가 공장에서 중앙집중식 생산 제어, 에너지 관리, 보안 제어, AI 머신 비전, 무인 '3D' 작업, 공장의 지능형 물류를 어떻게 가능하게 하며 기업의 고품질 개발을 촉진하는지를 보여준다.

컴퓨팅 성능에 대한 요구가 계속 높아짐에 따라, 서버, 스토리지 및 데이터센터를 포함한 기본 컴퓨팅 성능 인프라에 대한 요구사항이 증가하고 있다. ZTE는 컴퓨팅 성능 인프라와 관련된 소프트웨어 및 하드웨어 제품의 연구개발(R&D) 및 혁신을 더욱 강화하기 위해 노력하고 있다. MWC 참가자들은 'Stronger Computing Power' 전시 구역에서 시나리오 맞춤형 모듈식 데이터센터, 새로운 컴퓨팅 성능 인프라, Cloud DCnet, 고성능 광 인프라, 크로스 도메인 컴퓨팅 파워 스케줄링을 포함해 더욱 강력한 컴퓨팅 성능을 위한 ZTE 제품 및 솔루션의 시연을 볼 수 있다. 이러한 제품 및 솔루션은 멀티클라우드 조정 및 효율적인 컴퓨팅 성능 운영을 통해 East-to-West Computing Resource Transfer의 프로젝트 빌더와 운영자 모두 비용을 절감하고 컴퓨팅 성능을 수익화할 수 있도록 지원한다.

ZTE는 디지털 경제의 추진자로서 혁신적인 기술을 통해 디지털 경제로 가는 녹색 길을 개척하고 있다. ZTE는 500개 이상의 업계 파트너와 광범위한 협력을 통해 에너지 절약, 배출 감소 및 운영 효율성 개선을 위한 기술 역량 강화를 모색한다. 'Green for All' 전시 구역에서는 녹색 운영, 공급망, 디지털 인프라 및 녹색 산업 강화를 위한 혁신적인 솔루션을 제시한다. ZTE는 이들 4가지 차원에 전념하며 포괄적 녹색 및 저탄소 네트워크를 구축함으로써 사회, 환경, 이해관계자 간의 조화로운 공존을 촉진하는 운영자를 지속해서 지원한다.

ZTE는 'Wireless Infinity' 구역에서 높은 통합, 넓은 대역폭, 다중 대역 주파수, 고전력 및 고용량에 대한 운영자의 요구에 맞춰 모든 시나리오를 포괄하는 정밀한 네트워크 구축 솔루션을 제공한다. Turbo Core는 소프트웨어-하드웨어 통합을 통해 모든 비트의 가치를 극대화한다. Steady Core는 매우 안정적이고 탄력적인 네트워크를 위한 효율적이고 원활한 운영을 보장한다. AI 기반 5G New Calling은 장치, 네트워크, 클라우드 플랫폼 및 수직 산업 전반에 걸친 포괄적인 업그레이드 및 혁신을 통해 우수한 실시간 커뮤니케이션 환경을 제공한다. 디지털 트윈과 의도 기반 uSmartNet은 더욱 우수하고 지능적인 사용자 경험을 제공한다. 5G 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Network), 제로 탄소 네트워크(Zero-Carbon Network), 저고도 UAV 인터넷(Internet of Low-Altitude UAV), 차량 인터넷(Internet of Vehicles)과 같은 5G 첨단 시나리오를 위한 기술은 네트워크 용량을 10배 증가시키고 막대한 가치를 창출할 것으로 기대된다.

한편, ZTE는 전광(All-optical) 네트워크 분야의 선두주자로서 디지털 경제를 위한 고속 네트워크 기반을 구축하는 고부가가치 전광 네트워크 솔루션을 출시했다. 'All Optical World' 전시 구역에서는 광 단자, OAN 및 OTN을 아우르는 포괄적 제품 시리즈가 공개될 예정이다. UHD 비디오, 메타버스, 챗GPT와 같은 혁신적인 애플리케이션이 속속 등장함에 따라, ZTE는 10G 시대에 유비쿼터스 연결을 수용하기 위해 더 높은 대역폭과 더 낮은 대기 시간을 갖춘 광 네트워크와 미래 지향적인 디지털 인프라를 구축하기 위해 노력하고 있다.

'Phygital Innovation' 전시 구역에서는 ZTE Digital Nebula 2.0이 구현하는 혁신적인 가치를 선보인다. ZTE는 업계의 요구와 제품 혁신 및 맞춤화를 결합해 기업을 위해 특별 설계된 디지털 플랫폼인 ZTE Digital Nebula 플랫폼을 출시했다. ZTE Digital Nebula 2.0은 디지털 인텔리전스 시대의 3대 기둥으로 알려진 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 성능 측면에서 포괄적인 업그레이드를 제공한다. ZTE는 파트너와 함께 대기업의 디지털 전환, 중요한 도시 인프라, 저탄소 산업단지, 빅데이터 기반 도시 철도, 항만 디지털화, 스마트 항구, 디지털 트윈을 기반으로 한 물 관리 등 다양한 분야에서 상생을 달성하기 위한 더 많은 기회를 모색하고 있다. 이를 통해 ZTE는 업계 고객의 특정 요구사항을 충족하기 위해 유연하고 편리하며 효율적인 맞춤형 모듈식 클라우드 네트워크 융합 솔루션을 구현할 계획이다.

ZTE는 스마트 단말기 분야의 글로벌 기술 선두주자로서 '1+2+N' Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0을 구축하기 위해 5G 혁신을 이어가고 있다. 행사 참가자들은 'Better User Experience' 구역에서 세계 최초의 AI 기반 무안경 3D 태블릿, 세계 최초의 소비자 등급 GPT 무선 AR 안경, 세계 최초의 Wi-Fi 7 5G CPE 및 세계 최초의 5G 노트북 클라우드 단말기를 포함한 일련의 스마트 단말기와 모바일 장치를 체험할 수 있다. 이러한 제품은 시각적 경험, 원활한 연결 및 감각 확장에 대한 사용자의 높아지는 수요를 충족할 수 있다.

또한 ZTE는 이번 행사에서 그랜드 파트너 이벤트 데이(Grand Partner Event Day)와 합동 행사를 개최하며 글로벌 운영업체, 업계 파트너 및 사고 리더와 함께 5G, 미래 광 네트워크 및 모든 것의 디지털화를 중심으로 한 다양한 최신 트렌드의 주제에 대한 귀중한 통찰력, 관점 및 실제 사례 연구를 공유할 예정이다.

또한, MWC 상하이 2023 전용 웹사이트가 온라인으로 제공되면서, 전 세계 고객은 언제 어디서나 행사의 최신 소식과 흥미진진한 이벤트에 접근할 수 있다. ZTE는 디지털 인텔리전스 산업에 없어서는 안 될 역할을 수행하며 디지털 전환의 추진력을 적극적으로 수용하고 있다. ZTE는 내부적으로 '상생을 위한 단순성, 민첩성, 개방성(Simplicity, Agility, and Openness for Win-Win)'이라는 비즈니스 철학을 고수하고 있으며, 외부적으로는 연결성과 컴퓨팅 성능의 지속적인 활용을 통해 ICT 풀스택 핵심 기능을 강화하고 다양한 산업 파트너와 협력하며 상호 이익을 위한 개방적이고 협력적인 생태계를 구축함으로써 '디지털 경제의 추진자(Driver of Digital Economy)'로 자리매김하고 있다. ZTE는 디지털 혁신을 형성하는 동시에 처리, 기능 및 가치의 경계를 확장하는 데 전념하고 있다.

자세한 내용은 웹사이트 https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html에서 확인할 수 있다.

