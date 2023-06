중화권에서 가장 영향력 있는 청소년 창작상, 청두에서 수상자 발표

(청두, 중국 2023년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 19일, Chengdu Media Group과 Want Want China Times Media Group이 공동 후원하고, Chengdu New East Exhibition과 Times Young Creative Awards 조직위원회가 주최한 2023 Times Young Creative Awards 시리즈 활동이 청두에서 열렸다. 이 행사에서는 제32회 Times Young Creative Awards 시상식이 진행됐고, Chengdu Media Group이 제안한 지정 테마 상인 'Digital Creation and Talking about Chengdu' 디자인상도 발표됐다.



루쉰미술학원(Lu Xun Academy of Fine Arts) 중국-영국 디지털 미디어 아트 대학에 재학 중인 Yang Yulin, Wang Jiyuan, Yu Xiaohan 및 Wang Xinhui가 태양새와 같은 청두의 문화 요소를 기반으로 메카 요소를 통합한 보석 디자인 작품 'The Golden Bird as a Gift in Chengdu'로 'Digital Creation and Talking about Chengdu' 디자인상을 받았다. Shixin 대학에 재학 중인 Lai Yuyin은 청두 339 티안푸 판다 타워를 요소로 삼아 디자인한 창의적인 작품 'Creation Gift Box of Guanghua, Shu'가 은상을 받았다. 쓰촨 사범대학에 재학 중인 Zhou Juxin이 청두의 도시 이미지를 기반으로 만든 영상 작품 'Cyber Shu'가 동상을 받았다.

'Digital Creation and Talking about Chengdu' 디자인상은 도시 디지털 이미지의 홍보 디자인과 'Chengdu Gift' 창작의 두 부문으로 나뉜다. 이는 도시 기념의 의미를 띠는 동시에 청두 디지털 문화 창조 IP를 포함하는 ''Chengdu Gift'를 만들기 위한 것이다.

또한 청두는 우승팀에게 더욱 광범위한 발전 공간을 제공할 예정이다. 우승작은 저작권 등록이 되는데, 청두는 관련 온라인 디지털 창작물을 출시하고, 청두 증권거래소와 연계해 관련 문화 테마 자원의 거래 체인을 열 계획이다.

Times Young Creative Awards는 중화권에서 가장 영향력 있는 청소년 창작상으로 알려져 있다. 전 세계 100개 이상 도시의 1천500개 이상 대학에 재학 중인 73만 명 이상의 학생들이 올해 제32회 Times Young Creative Awards에 참가했다. 출품작 수는 10만 건을 돌파했다.

청두에서 Times Young Creative Awards가 개최된 것은 올해로 네 번째다. 이번 대회에서는 세계 곳곳에서 온 창의적인 디자인 인재들이 청두 곳곳을 둘러보고, 지역 창작 협회, 기업 및 단지와 심층적인 교류를 가질 것으로 기대된다.