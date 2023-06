Xinhua Silk Road "2023년 AI Expo, 쑤저우에서 개최"

-- 2023 Global AI Product and Application Expo, AI 발전에 대한 열광 일으켜

(베이징 2023년 6월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 일요일, 2023 Global AI Product and Application Expo가 중국 동부 장쑤성 쑤저우시에서 막을 올렸다. 이 행사에는 200명 이상의 국내외 학자 및 기업가가 참석해 AI 산업에서 유행하는 주제와 첨단 발전 동향을 살폈다.



Photo shows that the 2023 Global AI Product and Application Expo kicked off on Sunday in Suzhou City, east China's Jiangsu Province.

이 박람회는 산업 비전, 산업 소프트웨어, 지능형 네트워킹, 생물학적 컴퓨팅, 컴퓨팅 네트워크, 메타버스 등 AI 관련 분야에 초점을 맞췄으며, 개막식, 메인 포럼, 테마 포럼, 제품 출시 플랫폼 및 기술 성과 전시 등과 같은 일련의 활동을 진행했다.

쑤저우 부시장 Zhang Qiao는 "디지털 경제는 쑤저우가 반드시 잡아야 하는 기회"라며 "산업 발전은 가장 중요한 토대이자, 쑤저우의 가장 큰 이점"이라고 밝혔다. 그는 "쑤저우는 항상 그랬듯이 AI 인재와 기업이 쑤저우와 산업단지에서 발전할 수 있도록 최고 수준의 서비스와 환경을 제공할 것"이라고 설명했다.

통계에 따르면, 쑤저우의 AI 관련 산업 생산액은 2022년 기준으로 1천250억 위안에 달했다. 이는 지난 3년 동안 연평균 22.7%로 성장한 수치다.

개막식에서 China Economic Information Service 장쑤 지부와 Artificial Intelligence Industry Technology Innovation Strategic Alliance(AITISA)는 '신세대 인공 지능 발전에 관한 연례 보고서(Development of a New Generation of Artificial Intelligence)'(2022-2023)를 공동 발표했다. 이 보고서는 2022년 이후 국내외 AI 산업의 발전, 경향 및 문제에 초점을 맞추고, 중국에서 지속가능한 AI 발전에 관한 대안을 제시했다.

이 박람회에서는 총투자금[https://en.imsilkroad.com/investment/index.html ]이 10억 위안이 넘는 20건의 대규모 인공 지능 프로젝트가 쑤저우 산업단지에 정착하기로 계약을 체결했다. 이들 프로젝트는 산업 소프트웨어, 고정밀 센서, 로봇 및 기타 분야를 기반으로 하며, 쑤저우 산업단지의 AI 산업 혁신 클러스터에 강력한 활력을 주입할 것으로 기대된다.

개막식에서는 중국 내 AI 분야에서 인재와 가치 프로젝트를 찾고 탐색하고자 'Top Ten Innovative Enterprises of the Year of Artificial Intelligence in China', 'Top Ten Persons of the Year of Artificial Intelligence in China', 'Gold Prize for Products of Intellectual Expositions' 부문의 세 가지 핵심 상도 공개됐다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334747.html