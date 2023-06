세계를 선도하는 전기 파워트레인 기술로 애스턴 마틴의 대담한 전기차 미래를 앞당기는 루시드

뉴어크, 캘리포니아/게이던, 영국, 2023년 6월 28일 /PRNewswire/ -- 2023년 세계 럭셔리 카 어워드(World Luxury Car Award)를 수상한 루시드 에어(Lucid Air)로 럭셔리 전기차 경험의 새로운 기준을 제시하고 있는 루시드 그룹(Lucid Group, Inc, NASDAQ: LCID)이 애스턴 마틴(Aston Martin)과 장기 전략적 기술 파트너십을 체결하고 영국의 상징적인 브랜드의 고성능 전동화 전략과 장기 성장을 가속화하기 위한 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다.

Lucid has entered into a definitive agreement to establish a long-term strategic technology partnership with Aston Martin to accelerate the iconic British brand’s high-performance electrification strategy and long-term growth. The agreement will see Aston Martin gain access to Lucid’s ultra-high performance twin motor drive unit, battery technology, and Wunderbox, as well as technical support from Lucid in integrating its proprietary technology.