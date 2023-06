Shanghai Electric, 월드 브랜드 랩 '중국 500대 브랜드'에 선정돼

(상하이 2023년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 디지털 마케팅 및 브랜드 가치 평가를 전문으로 하는 글로벌 연구기관인 월드 브랜드 랩(World Brand Lab)이 발표한 연례 목록에서 Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727)이 중국에서 가장 가치 있는 500대 브랜드 중 하나로 선정됐다. 재무제표, 브랜드 파워 및 소비자 행동을 기반으로 기업의 브랜드 지위를 측정하는 2023년판 보고서에 따르면, Shanghai Electric은 브랜드 가치 1천725억8천만 위안(미화 239억9천만 달러)으로 48위를 차지하며 7년 연속 상위 50위권에 안착했다.



Shanghai Electric Named One of China's 500 Most Valuable Brands by World Brand Lab.