화웨이, 가트너 피어 인사이트™ '고객의 선택' 기업에 선정

-- 네트워크 방화벽 부문에서 3년 연속으로 선정돼

(선전, 중국 2023년 6월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 화웨이가 2023년 가트너 피어 인사이트(Gartner Peer Insights)의 '네트워크 방화벽 부문 고객의 목소리(Voice of the Customer for Network Firewalls)'에서 '고객의 선택(Customers' Choice)' 기업으로 선정됐다. 이로써 화웨이는 3년 연속으로 이 영광을 안았다. 이번 보고서에서, 화웨이는 213개의 리뷰를 통해 5점 만점에 5점을 받았고, 99%가 화웨이를 추천할 의향이 있는 것으로 나타났다. 그뿐만 아니라, 방화벽 부문에서는 글로벌 기업(미화 100억 달러 이상 규모)/ 대기업(미화 10억~100억 달러 규모)/ 중형 기업(미화 5천만~10억 달러 규모), 제조/서비스 산업, 아시아/태평양, 중동, 아프리카 지역 등 7개 시장에서 고객의 선택 기업으로 선정됐다.



Huawei Recognized as a Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Network Firewalls for Third Consecutive Years

화웨이 보안 제품 부문(Security Product Domain) 사장 Mike Ma는 "올해 가트너 피어 인사이트에서 고객의 선택 기업에 선정된 것은 큰 영광"이라며 "자사의 방화벽 부문에 댓글을 남겨주고 이를 추천해준 전 세계 고객에게 감사드린다"고 소감을 밝혔다. 이어 그는 "자사는 모든 VOC로부터 혁신을 거듭하고 돌파구를 마련하고자 하는 새로운 동기를 얻는다"면서 "앞으로도 사용자를 위한 문제점과 요건에 대해 더욱 심층적인 통찰을 확보하고, 더 많은 투자로 제품 역량을 개선하며, 더 안전하고 지능적인 제품을 제공할 것"이라고 설명했다.

가트너(R), 네트워크 방화벽 부문 고객 목소리, 동료 기고, 2023년 5월 31일

1. 가트너(R)와 피어 인사이트™는 가트너(Gartner, Inc.) 및 계열사의 상표다. 모든 권리 보호. 가트너(R) 피어 인사이트™ 콘텐츠는 개인 경험을 바탕으로 하는 최종 사용자의 의견으로 구성되며, 이를 사실적 진술로 받아들이거나 가트너 또는 계열사의 대표 의견으로 간주해서는 안 된다. 가트너는 이 콘텐츠에 언급된 어떤 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 상품성이나 특정 목적에 대한 적합성 보장을 포함해 이 콘텐츠의 정확도나 완전성에 대해 어떤 명시적 또는 묵시적 보장도 하지 않는다.

2. 가트너는 연구 논문에 언급된 어떤 공급업체, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 점수가 가장 높거나 기타 칭호를 받은 공급업체만 선택하라고 기술 사용자에게 조언하지 않는다. 가트너의 연구 논문은 가트너 연구 기관의 의견으로 구성되며, 사실적 진술로 간주해서는 안 된다. 가트너는 상품성 또는 특정 목적 적합성을 포함해 이 연구와 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보장을 부인한다.

