Xinhua Silk Road "위베이, 새로운 국제 항공 허브 조성에 전념"

(베이징 2023년 6월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 남서부 충칭시 위베이구는 새로운 육·해·공 채널과 국제 항공 관문 허브를 구축하고자 항공 산업과 해외 무역을 발전시키고, 청두와 충칭을 아우르는 세계적인 혁신 중심의 공항 클러스터 건설을 도모하는 노력을 증대시켰다. 이는 충칭을 중국의 민간 항공 발전에서 네 번째 기둥으로 만들기 위한 노력이다.



The aerial photo shows a view of Chongqing Airport Economic Demonstration Zone in Yubei District in southwest China's Chongqing Municipality.