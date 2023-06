Xinhua Silk Road "장쑤성 쑤저우에서 스마트 미디어 포럼 개최"

-- 전문가들, 국제 커뮤니케이션 역량에 관한 의견 공유

(베이징 2023년 6월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 25일, 중국 동부 장쑤성 쑤저우에서 미디어 하위포럼이 열렸다. 이 행사에는 언론 매체, 대학 및 싱크탱크 대표들이 참석해 국제 커뮤니케이션 역량을 개선하고, 스마트 미디어 시대의 도시 이미지와 영향력을 개선할 방식에 관한 의견을 교환했다.



Representatives from media outlets, universities and think tanks gather at a media sub-forum in Suzhou, east China's Jiangsu Province, on June 25.