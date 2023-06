Xinhua Silk Road "Xifeng Liquor, 한국에서 홍보 행사 진행"

-- 국제적 인지도 향상 도모

(베이징 2023년 6월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 유명한 중국 백주 제조업체인 Xifeng Liquor가 지난 화요일 한국 서울에서 홍보 행사를 성공적으로 진행하고, 중국 백주의 문화적 매력과 독특한 매혹을 세계에 선보였다.



Photo: Zhou Yanhua, deputy general manager of Shaanxi Xifeng Liquor Co., Ltd. and general manager of Shaanxi Xifeng Marketing and Management Co., Ltd., delivers a speech during the promotion meeting in Seoul, the Republic of Korea (ROK) on June 20.