국제 우호 도시 - 짜오좡, 경제 변혁 및 발전 촉진 위해 산업 강화

(짜오좡, 중국 2023년 6월 26일 PRNewswire=연합뉴스) CPC 짜오좡시 위원회 홍보부 뉴스 보도:

5월 중순, 짜오좡의 신에너지 및 리튬 배터리 산업 체인에 초점을 맞춘 계획 회의가 열렸다.

신에너지 및 리튬 배터리 부문은 전략적 우위를 갖춘 특색 산업으로서 짜오좡이 적극적으로 육성하는 산업이다. 신에너지 및 리튬 배터리 부문은 여러 개의 상호 연결된 산업의 발전을 촉진하는 것을 목표로 하며, 산업 증식의 실현에서 중요한 지원 부문 역할을 맡고 있다.

올해 짜오좡은 '6+3'으로 알려진 현대적인 산업 시스템을 구축하는 것을 목표로 산업 증식 계획을 시작했다. 이 시스템은 고급 장비, 고급 화학, 신소재, 신에너지, 신약, 차세대 정보 기술과 같은 첨단 제조 산업을 아우른다. 짜오좡은 이 계획의 실행을 통해 산업 경제를 고품질 개발로 이끄는 것을 목표로 삼고 있다.

짜오좡은 리튬 배터리 산업의 집적과 발전을 위한 산둥성의 지원을 발판으로 삼아 성공적으로 리튬 배터리 산업을 주요 부문으로 육성해왔다. 이러한 진전의 증거로, 중국 500대 기업 중 하나인 Sunwoda Electronics Co Ltd.는 짜오좡 하이테크지구(Zaozhuang High-tech Zone)에 Sunwoda 파워 배터리 프로젝트 및 기타 이니셔티브를 시작했다. 이 투자는 짜오좡의 리튬 배터리 산업에서 가장 큰 단일 규모 투자 프로젝트이며, 놀랍게도 초기 협상에서 프로젝트 계약까지 불과 4개월밖에 걸리지 않았다.

현재 짜오좡은 리튬 배터리 부문에서 비교적 완전한 산업 체인을 갖추고 있으며, 총 116개 기업이 짜오좡의 리튬 배터리 산업 체인 내에서 운영되고 있다. 놀랍게도 이들 기업의 영업이익은 전년 대비 118.96% 증가했다.

짜오좡은 리튬 배터리 산업을 주요 부문으로 포착하고 고품질 개발을 위해 노력하며 산업 경제에서 함께 전진하고 있다.

출처 The Publicity Department of the CPC Zaozhuang Municipal Committee