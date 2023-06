[리얼푸드] 손흥민과 함께 뛴다…게토레이, 손흥민과 여름 캠페인 전개

[리얼푸드=육성연 기자] 스포츠음료 브랜드 게토레이가 22일 서울 광진구 파이팩토리에서 ‘손이즈 커밍-포미, 잇츠 게토레이(SON IS COMING – FOR ME, IT’S GATORADE)’ 협약식을 진행한다.

22일 게토레이에 따르면 게토레이는 세계적인 축구 아이콘 손흥민을 게토레이 브랜드의 글로벌 앰버서더로 발탁했다. 손흥민 선수가 직접 참여한 이번 협약식에서는 게토레이 공식 앰버서더 선정 기념 포토세션과 함께, SON(손)축구아카데미 등 지속적인 유소년 선수 지원에 대한 약속을 담은 게토레이 협찬 증정식이 진행됐다.

아울러 협약식에서는 게토레이 5 vs. 5 유소년 플레이어 팀 및 FC.하비(FC Hobby)의 여성 풋살 선수들과 손 선수가 함께하는 질의응답 세션도 마련됐다. 해당 세션에서 손 선수는 전 세계를 누비며 체득한 경험을 기반으로 국가대표를 꿈꾸는 어린 유소년 선수들에 아낌없는 조언을 이어갔다.

행사 말미에는 인기 축구 유튜브 채널 ‘슛포러브’와 함께 손흥민 선수의 왼발과 오른발이 대결하는 ‘게토레이 챌린지’도 진행됐다. 이후엔 승리를 위해 두 발 모두 훈련해 온 손 선수의 마인드셋에 대한 솔직 담백한 인터뷰가 이어졌다. 해당 콘텐츠는 추후 슛포러브 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

게토레이는 올해도 유소년 및 여성 축구 등 스포츠 지원을 계속 확대하면서 소비자와의 접점을 늘리기 위한 마케팅 활동을 지속 전개할 계획이다.

gorgeous@heraldcorp.com

