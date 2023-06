반스, 새로운 피너클 카테고리 발표: OTW 바이 반스

파리, 2023년 6월 22일 /PRNewswire/ -- 오늘 반스(Vans)는 예술, 디자인, 스타일, 스케이트 문화와 엔터테인먼트를 혁신하면서 반스 브랜드 제품을 가장 고상하게 표현하고 있으며 반스 브랜드를 경험하도록 돕는 새로운 피너클 카테고리, OTW 바이 반스(OTW by Vans)를 공개하였다.

OTW 바이 반스는 피너클 광고 책임자 겸 부사장인 이안 기노자(Ian Ginoza)의 지도 아래 구상된 반스를 표현하는 최절정의 새로운 비전이다. 경계를 허물고 관습에 도전하는 플랫폼인 OTW 바이 반스는 스케이트보딩 오리진을 전달하여 특별하고 고유한 관점을 이끌어낸다.

"우리는 오리지널 혁신가의 커뮤니티에 의해 정의되고 형성된 진실한 브랜드 자아의 반항적인 자세와 사고방식을 기반으로 반스의 다음 챕터를 구축하고 있다. 스케이트보딩은 오랜 세월 전에 변두리에서 우리 브랜드를 포용한 후 문화적으로 발전하였다"라고 기노자는 말했다.

"모든 발전 과정은 스케이트보딩의 개척자와 선구자가 수 년 전에 했고 오늘날 스케이트보더가 계속하고 있는 저항과 탐험의 오리지널 정신에 내포되어 있다. OTW 바이 반스는 '오프더월' 바로 그 때로 되돌아가는 것이다."

볼트 바이 반스(Vault by Vans) 제품 챕터를 2023년 말까지 완성한 후 전 세계 도매 파트너의 엄밀한 선택을 통해 자체적인 독특한 전자 상거래 경험과 가용성을 포함하여 2024년 말까지 OTW 바이 반스의 출시를 위한 길을 닦을 것이다.

피너클 어패럴과 풋웨어는 OTW 바이 반스에 따라 두 개의 특징적 라인으로 제시된다. 하나의 라인은 OTW이며 이는 디자인 표현의 엣지를 확장할 수 있는 협업을 포함하여 제품 탐험을 위해 지정된 공간이고, 다른 라인은 프리미엄 스탠다드로 아이코닉한 인기 있는 클래식 제품에서 선택된 고상한 프리미엄 컬렉션이다.

두 가지 카테고리는 풋웨어 부문 디자인 책임자인 딜런 페트렌카(Dylan Petrenka)와 어패펄 및 액세서리 부문 디자인 책임자인 알라반자-바르세나(Alabanza-Barcena)와 함께 기노자에 의해 지정된 OTW 바이 반스 팀이 관리하며 반스가 가진 50여 년 유산을 미래에 더욱 발전시킬 것이다.

OTW 바이 반스는 새로운 콜라보레이션을 환영하며 스터링 루비(Sterling Ruby)가 이끄는 S.R. 스튜디오, LA. CA.를 통해 2024년 초에 시장에 데뷰할 것이다.

"이는 개인적인 콜라보레이션이며 최초의 SR. 스튜디오. LA. CA. 콜라보레이션이다. 반스는 우리 브랜드를 마음에 들어하고 있으며 특별한 서부 해안의 히스토리를 정의한다"라고 루비는 말한다. "이 회사는 1966년에 시작되었고 나 자신과 내 아트, 그리고 내 스튜디오가 작업하는 방식에 영향을 미쳤던 다양한 스케이터, 밴드, 운동과 함께 운영되고 있다."

소매점에서 카테고리를 론칭하기 위한 사전 준비로 OTW 바이 반스는 이번 주에 파리 패션위크 남성복 스프링/서머 2024에서 플레이랩(PLAYLAB, INC.)과 파트너십을 체결한 후 진행되는 라이브 스케이트 전시회를 포함하여 매우 가시적인 글로벌 모멘트를 추진할 것이다.

자세한 내용은 인스타그램에서 @OTWbyVans 를 팔로우하면 된다.

스터링 루비와 이안 기노자 사진

포토 크레딧: OTW 바이 반스가 제공한 이미지 / 샌디킴(Sandy Kim)

OTW 바이 반스 캠페인

포토 크레딧: OTW 바이 반스가 제공한 이미지 / 리암 맥레이(Liam MacRae)

