한국팬이 많은 팝스타 찰리 푸스, 5년 만의 내한공연

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]전 세계 음악팬들의 큰 사랑을 받고 있는 싱어송라이터 찰리 푸스(Charlie Puth)가 오는 10월, 양일 공연으로 다시 한국을 찾는다.

찰리 푸스는 방탄소년단 정국과 콜라보를 하기도 했다. 그는 또 숏폼 플랫폼 틱톡 최대의 스타이기도 하다. 얼마전 내한공연한 해리 스타일스와 션 멘더스, 트로이 시반처럼 한국팬을 많이 거느리고 있다.

찰리 푸스는 2015년 메간 트레이너(Meghan Trainor)와 함께 한 데뷔 싱글 ‘Marvin Gaye’로 영국과 프랑스 등에서 차트 1위에 오르며 성공적인 솔로 활동을 시작해 영화 ‘분노의 질주: 더 세븐(Furious 7)’ OST ‘See You Again’으로 세계적인 스타의 자리에 오르게 된다. 위즈 칼리파(Wiz Khalifa)와 함께한 이 곡은 빌보드 싱글 차트 12주 1위 기록과 함께 그래미 어워즈 '올해의 노래', '최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스', '최우수 영화 주제가 작곡' 부문, 골든 글로브 주제가 부문 등 주요 음악 시상식 후보에 오를 만큼 큰 성공을 거두었다.

셀레나 고메즈(Selena Gomez)가 함께한 ‘We Don't Talk Anymore’를 비롯해 ‘One Call Away’, ‘Up All Night’, ‘Suffer’ 등을 담은 데뷔 앨범 [Nine Track Mind](2016)은 빌보드 앨범 차트 6위를 기록하였고 이후 진행된 콘서트 투어에서 능숙한 무대 매너와 흔들림 없는 라이브 실력을 선보이며 수많은 음악 팬들을 사로잡았다. 빌보드 싱글 차트 5위를 기록한 ‘Attention’과 UK 톱10 싱글 'How Long' 외에 ‘Done For Me (feat. Kehlani)’, ‘If You Leave Me Now (feat. Boyz II Men)’, ‘Change (feat. James Taylor)’ 등 화려한 피처링 라인업이 돋보이는 두 번째 앨범 [Voicenotes](2018)은 상업적으로도 큰 성공을 거두며 빌보드 앨범 차트 4위에 올랐다.

2021년에는 빌보드 싱글 차트 7주 1위를 기록한 더 키드 라로이(The Kid LAROI)와 저스틴 비버(Justin Bieber)의 곡 'STAY' 공동작곡과 프로듀싱 작업, 그리고 엘튼 존(Elton John)의 앨범 [The Lockdown Sessions]에 수록된 싱글 ‘After All’에 참여하였고 많은 이들의 기대 속에 2022년 정규 3집 [CHARLIE]를 발매하였다.

BTS의 정국이 참여해 더욱 화제를 불러일으키며 큰 성공을 거둔 ‘Left and Right'을 비롯해 첫 싱글 ‘Light Switch’는 틱톡(TikTok)을 통해 음악을 만드는 과정을 공개해 입소문을 탔고 ‘I Don't Think That I Like Her’와 ‘That's Hilarious’는 특히 국내에서 큰 인기를 얻으며 현재까지도 음원 차트 상위권에 머무르고 있다.

찰리 푸스는 데뷔 앨범 발매에 앞서 2015년 프로모션 차 한국을 처음 방문한 이래 2016년과 2018년 두 차례 내한공연을 진행한 바 있다. 첫 내한공연은 티켓 오픈 10분 만에 매진을 기록하였고, 잠실실내체육관에서 진행된 두 번째 내한공연은 예매 시작과 함께 모든 티켓이 매진되면서 공연 일정이 하루 추가하고 시야제한석까지 오픈해 양일 각 8,500석 모두 매진을 기록하는 등 뜨거운 인기를 보여주었다.

새 앨범 발표 이후 진행 중인 ‘The “Charlie” Live Experience’ 투어 일환으로 이루어지는 이번 내한공연은 특히 지난 2018년 공연 이후 약 5년 만의 내한으로 국내 팬들의 기대가 더욱 뜨거워질 것으로 예상된다.

찰리 푸스 내한공연은 2023년 10월 20일(금) 오후 8시와 10월 21일(토) 오후 7시, 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최되며 공연 티켓은 오는 6월 30일(금) 오후 12시부터 공식 예매처인 예스24 티켓(ticket.yes24.com, 1544-6399)과 인터파크 티켓(ticket.interpark.com, 1544-1555)에서 판매된다.

이에 앞서 6월 28일(수) 오후 12시부터 오후 2시 59분까지 아티스트 선예매가 진행되며 관련 자세한 내용은 아티스트 공식 홈페이지와 소셜 미디어, 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다. 또한 라이브네이션코리아 홈페이지 회원은 6월 29일(목) 오후 12시부터 오후 2시 59분까지 해당 홈페이지(www.livenation.kr)를 통해 사전 예매 가능하며 선예매 방법은 라이브네이션코리아 SNS와 예매처 상세 페이지를 통해 확인 가능하다.

wp@heraldcorp.com