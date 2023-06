Xinhua Silk Road "상하이, 국제 소비 중심 도시 위한 경로 탐색"

(베이징 2023년 6월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 7일, 중국 동부 상하이에서 2023년 상하이 소비 시장 혁신 콘퍼런스(Shanghai Consumption Market Innovation Conference)가 열려, 상하이를 국제 소비 중심 도시로 만들기 위한 혁신적인 경로를 탐색하는 플랫폼을 제공했다.

상하이는 고품질 경제 발전을 도모하기 위해 소비 축제의 조직과 기획을 늘리고, 소비 시나리오를 혁신하며, 소비자의 개인적인 요구를 충족하고자 노력하고 있다. 이번 행사는 이러한 배경에 따라 개최됐다.

회의에 참석한 전문가 및 학자들은 국무원 발전연구센터(Development Research Center), 파리정치대학(Paris Institute of Political Studies) 및 기타 기관을 비롯해 로레알, 코치, Shanghai Bailian Group Co., Ltd.(600827.SH), Shanghai Maling Aquarius Co., Ltd.(600073.SH), ICICLE 및 To Summer를 포함한 유명 국내외 기업의 대표들과 함께 새로운 관점, 경로, 모델, 시나리오 및 기술 등 소비와 관련된 주제를 중심으로 논의를 확장했다.

이 행사에서 China Economic Information Service는 국제 소비 중심 도시의 발전에 관한 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면, 상하이, 베이징 및 기타 중국 도시는 소비 기반을 개선하고, 소비 환경을 최적화하며, 새로운 사업 형태의 개발을 가속화함으로써 전 세계 소비 중심 도시의 벤치마크가 됐다고 한다.

2021년에 국제 소비 중심을 구축하기 시작하고 2022년에 전체 인구 중 8%에 해당하는 인구로 국가 전체 소비액의 13.2%를 창출한 5개 중국 도시 중에서, 상하이는 소비자 브랜드 커버리지를 선도하고 산업 발전을 도모하는 강력한 동력을 제공해왔다. 한 예로, 상하이 쉬후이구는 국제 신제품 출시를 위한 시범지역이자 유명한 지역 소비자 브랜드가 모이는 허브로 변모하고자 노력하고 있다. 보고서에 따르면, 여러 국제 일류 브랜드와 유명한 신규 지역 브랜드가 쉬후이구에 정착함으로써, 이러한 노력이 성과를 올렸다고 한다.

상하이는 소비를 촉진하고자 이 회의와 더불어 제4회 연례 Double Five Shopping Festival도 개최했다. 이 축제에서는 상하이 기반의 소매 대기업 Bailian Group이 자회사, 약 4천 개의 아웃렛 및 온라인 계열사 플랫폼을 조정하고, 브랜드 소유주 및 파트너와 협업해 20억 위안에 달하는 마케팅 자원을 투자하면서 200건 이상의 소비 진흥 캠페인을 시행했다. 여기에는 반응 좋은 애니메이션, 만화, 게임(ACG) 문화 체험 프로젝트 등이 포함됐다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334491.html

출처: Xinhua Silk Road