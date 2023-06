The Westin Surabaya에서 쿵푸팬더와 만나 인사하는 시간

-- 즐거운 방학 활동

(수라바야, 인도네시아 2023년 6월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 방학이 다가오고 있다. The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/en-us/hotels/subwi-the-westin-surabaya/overview/ ]가 드림웍스 스튜디오(DreamWorks Studio)와 함께 가족을 위한 환상적인 휴가 일정으로 '쿵푸팬더와 함께하는 멋진 주말(Wonderful Weekend with Kung Fu Panda)'을 선보인다. The Westin Surabaya는 드림웍스 스튜디오가 제작한 3D 뮤지컬 애니메이션 영화에 등장한 쿵푸팬더 캐릭터를 공식적으로 선보이는 인도네시아 최초의 호텔이 됐다. 이전에 영화 '트롤(Trolls)'의 등장 캐릭터를 선보이며 성공을 거둔 The Westin Surabaya는 이번 주말에 수라바야를 찾는 고객을 즐겁게 할 판다 캐릭터인 '포'와 '메이메이' 커플을 선보일 예정이다.



토요일마다 아이들은 The Westin Grand Ballroom에서 영화 주인공이자 쿵푸 전문가인 판다 포와 파트너인 메이메이를 만나 인사하고, 오후의 티타임을 즐길 수 있다. 또한 아이들은 호텔 조리팀이 만든 쿵푸팬더 테마의 간식과 디저트를 즐기면서 기본 쿵푸 기술을 배우고, 케이크와 등을 장식하는 활동에 참여할 수 있다.

한편, Magnolia Restaurant[https://www.magnoliarestaurantsurabaya.com/ ]에서는 일요일마다 쿵푸팬더를 테마로 한 브런치도 제공한다. 레스토랑 전체가 중국 마을 장식으로 뒤덮이고, 구석구석에서 쿵푸팬더 영화 캐릭터가 등장한다. 고객은 마치 중국에 온 것처럼 맛이 풍부한 다양한 아시아풍의 요리를 즐길 수 있다. 그뿐만 아니라, 테이블을 돌며 인사를 하는 포 및 메이메이와 사진을 찍을 수도 있다.

The Westin Surabaya의 호텔 매니저 Reza Aryawarman은 "이번 방학에 고객은 가족 단위의 휴가 시간을 절대 놓치고 싶지 않을 것"이라며 "우리 호텔이 드림웍스 스튜디오와 두 번째로 진행하는 협력 프로그램 시리즈를 통해, 아이들뿐만 아니라 성인 고객도 좋아하는 쿵푸팬더의 유명한 캐릭터들을 선보일 예정"이라고 말했다. 이어 "Westin Weekend 프로그램을 통해 온 가족이 함께하는 즐거운 주말을 위해 기억에 남을 경험을 선보일 것"이라고 설명했다.

'쿵푸팬더와 함께하는 멋진 주말'은 The Westin Weekend의 일환으로 진행된다. 이 행사는 고객의 주말을 더욱 즐겁게 만들고, 5성급 호텔인 The Westin Surabaya에서 잊지 못할 주말을 보낼 수 있도록 다양한 활동과 편의시설을 제공하는 Westin의 특별 프로그램이다.

