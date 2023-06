화웨이 클라우드, Financial Container Cloud 출시

-- 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 지원

(상하이 2023년 6월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 클라우드에서 놀라운 속도로 데이터가 증가하고 있는 오늘날의 디지털 시대에서, 점점 더 많은 기업이 클라우드 네이티브 기술을 사용해 생산성과 휴대성을 높이고, 보안, 성능, 예측 가능성을 개선하는 데 투자하고 있다. 현재 업계는 컨테이너 클러스터를 사용해 클라우드 네이티브 기반을 구축해야 한다는 것에 의견의 일치를 보이고 있다.

이달 7일, 화웨이 클라우드 마케팅(Huawei Cloud Marketing) 사장 윌리엄 동(William Dong)은 Huawei Global Intelligent Financial Summit에서 업계 통찰력과 가치 제안에 초점을 맞춘 기조연설과 함께 혁신적인 솔루션인 Financial Container Cloud를 발표했다. 화웨이 클라우드(Huawei Cloud)는 '모든 것의 서비스화(Everything as a Service, XaaS)' 전략에 따라 디지털 전환을 위한 클라우드 기반 업계 조력자가 되는 것을 목표로 하고 있다. 은행은 탄력적인 인프라, 현대화된 금융 애플리케이션, 금융 데이터-AI 융합이라는 세 가지 측면에서 디지털 혁신과 스마트 금융을 향한 속도를 높일 수 있다.



윌리엄 동 화웨이 클라우드 마케팅 사장

이 서밋에서, Huawei Cloud Stack 부사장 Hu Yuhai는 새로운 솔루션에 대해 "Huawei Cloud Stack을 기반으로 하는 Financial Container Cloud는 고객의 온프레미스 데이터센터에 구축되며, 고성능, 높은 확장성 및 보안, 높은 유지관리성, 우수한 개방성 및 호환성이라는 네 가지 기능을 갖추고 있다"고 설명했다.



Hu Yuhai Huawei Cloud Stack 부사장

극도의 고성능

Financial Container Cloud는 화웨이 클라우드의 최신 클라우드 서비스인 CCE Turbo를 통합해 뛰어난 성능과 깊이 있는 경험을 제공한다.

CCE Turbo는 수직적 최적화를 제공할 뿐만 아니라, 무엇보다 컨테이너와 IaaS 플랫폼 간의 네트워킹을 변환해 고객이 BUILD ON CLOUD에서 BUILD IN CLOUD로 진행할 수 있도록 지원한다. 통과 네트워킹 아키텍처를 사용하면 시스템 대기 시간을 20%까지 개선할 수 있다. 또한, CCE Turbo는 보안 그룹 및 QoS뿐만 아니라 IPv4 및 IPv6 이중 스택과 같은 광범위한 네트워크 기능도 지원한다.

화웨이의 자체 개발 컨테이너 서비스는 중국농업은행(Agricultural Bank of China)이 초당 최대 60만 건의 거래가 발생하는 피크 시간대의 상황에 쉽게 대처할 수 있도록 지원했다.

금융 등급 수준의 향상된 기능, 높은 확장성 및 보안

금융 기업은 항상 IT 시스템에 대한 유연성과 확장성에 대한 요구가 높다.

Huawei Financial Container Cloud는 단일 클러스터에서 최대 10만 개의 포드를 확장할 수 있으며, 초당 1만 개의 포드 확장이 가능하다. 나아가 Financial Container Cloud는 클러스터 간 확장뿐만 아니라 통합된 일정 관리 및 일관성(Scheduling Management and Consistent) 경험을 제공한다. 또한 호스트, 클러스터 및 테넌트의 보안을 포함해 엔터프라이즈 보안도 향상시킨다.

예를 들어, 중국 우정저축은행(Postal Savings Bank, PSBC)은 증가하는 트래픽에 신속하게 대응하고 앱 개발 주기를 단축하기 위해 화웨이 컨테이너 클라우드로 비즈니스를 업데이트했다. 이 클라우드는 활성-활성 클러스터 솔루션 설계를 통해 고가용성도 보장한다.

높은 유지보수성: 포괄적인 애플리케이션 성능 분석

클라우드 네이티브 애플리케이션이 지속해서 증가함에 따라, IT 시스템은 점점 더 복잡해지고 애플리케이션 유지 관리는 더 어려워지고 있다.

화웨이는 고객이 포괄적인 모니터링 및 분석 시스템을 구축할 수 있도록 애플리케이션 성능 관리(Application Performance Management, APM) 및 애플리케이션 운영 및 유지 관리 기능(Application operation & maintenance function, AOM)을 제공한다.

APM은 애플리케이션 호출 체인의 글로벌 추적 및 분석을 제공한다. 이 기능은 애플리케이션에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 고객이 애플리케이션 관리를 쉽게 수행하고 성능 문제를 식별할 수 있도록 지원한다.

AOM은 통합 대시보드에서 애플리케이션과 인프라를 포괄적으로 모니터링하고 애플리케이션, 인스턴스, 호스트 및 트랜잭션에 대한 실시간 분석을 제공한다.

오픈 소스, 선도적인 클라우드 네이티브 기술에 지속적 기여

화웨이는 KubeEdge, Kamada, Volcano와 같은 오픈 소스 커뮤니티에 지속해서 프로젝트를 육성하고 기여했다.

화웨이는 아시아에서 CNCF의 유일한 스타트업 회원이자 중국 최초의 플래티넘 회원이 됐다. 이제 화웨이는 클라우드 네이티브 기술, 특히 컨테이너 클라우드 솔루션 부문을 선도하고 있다. Kubernetes 커뮤니티에서 화웨이의 코딩 기여도는 아시아 1위다.

금융 업계에서는 중국의 주요 국영 은행 6곳 중 5곳이 화웨이의 컨테이너 서비스를 이용했으며, 합자 상업 은행의 절반 이상이 화웨이의 고객이기도 하다. 지금까지 화웨이 클라우드는 가장 큰 현장에 구축한 20만 개 이상의 인스턴스를 포함해 5천만 개 이상의 컨테이너 인스턴스를 구축했다.

앞으로도 Huawei Cloud Stack은 금융 고객과의 협력을 통해 디지털 미래를 위한 컨테이너 기술을 지속해서 수용하고 함께 클라우드로 뛰어들 것이다.

출처: HUAWEI CLOUD