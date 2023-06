NCCST, 중국 과학자 정신 기리는 선별 영상 최초 공개

-- '과학 문해력, 혁신, 기업가정신 및 가치 창출 도모'

(베이징 2023년 6월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 5월 30일, 중국 국가과학기술커뮤니케이션센터(National Communication Center for Science and Technology, NCCST)가 선별한 영상이 '과학 문해력, 혁신, 기업가정신 및 가치 창출 도모(Promoting Science Literacy, Innovation, Entrepreneurship and Value-Creation)'라는 주제로 특집 페이지에서 첫선을 보였다. 이들 영상은 CCTV.com 및 기타 플랫폼에서 공개됐다. 국내외 시청자는 이들 영상을 통해 중국 과학자의 정신에 찬사를 보내고, 중국이 어떻게 시대의 흐름을 파악하고 과학기술 강국으로 부상했는지 이해할 수 있을 것이다.

이들 영상은 '서문: 중국 과학자의 새로운 시대 정신의 기원(Preface: Origin of the New-Era Spirit of Chinese Scientists)', '메인 스토리: 중국 과학자의 새로운 시대 정신의 정수(Main Story: Essence of New-Era Spirit of Chinese Scientists)', '에필로그: 중국 과학자의 새로운 시대 정신의 새로운 장(Epilogue: A New Chapter of New-Era Spirit of Chinese Scientists)'이라는 3개 챕터로 구분되고, 그 아래에 6가지 하위 주제를 선보인다. 이들 영상은 중국 과학자 정신의 기원과 발전에 초점을 맞추고, 과학기술의 발전, 인민의 삶 개선, 국가 부흥으로 향하는 경로에서 중국의 발전에 크게 기여한 중국 과학자들에게 경의를 표한다.

중국이 과학기술 부문에서 세계적인 선두주자로 발전하는 가운데, NCCST는 국내외에서 최신 연구 결과를 도모하고자 학술 교류와 국제 협력에 참여함으로써 과학기술 성과의 전달과 변혁을 촉진하는 데 전념하고 있다. 또한, NCCST는 과학 문화와 우수한 과학자를 육성함으로써 과학자 정신을 옹호하고자 한다. NCCST는 과학자 정신을 전파하는 한편, 중국의 혁신 중심 발전 전략에 애국심을 통합하고자 한다. 이는 대중이 자발적으로 과학을 존중하고 신뢰하며, 사회경제적 발전을 위한 중국의 혁신 중심 발전 전략에 일조할 수 있도록 한다.