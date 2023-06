Iyuno, 터키 스튜디오 Ak'la Kara를 인수하여 글로벌 진출 확대

전 세계 35개 시장으로 진출 확대

로스앤젤레스, 2023년 6월 7일 /PRNewswire/ -- 엔터테인먼트 산업에 미디어 현지화 및 배포 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 Iyuno는 오늘 이스탄불에 본사를 둔 더빙 스튜디오인 Ak'la Kara International을 인수한다고 발표했습니다. 재무 세부 정보는 공개되지 않았습니다.

Following the acquisition, Ak'la Kara International will be rebranded as Iyuno Turkey.