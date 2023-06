JYP, 美 리퍼블릭 레코드와 협력 강화…K-팝 글로벌 영향력 키운다

[JYP엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝 역대 최다 선주문량을 달성한 스트레이키즈가 소속된 JYP엔터테인먼트가 미국 시장 공략을 극대화한다.

유니버설 뮤직 산하 리퍼블릭 레코드는 31일(현지 시간) 오전 “JYP엔터테인먼트와 전방위적 레이블 파트너십 강화를 포함한 전략적 협업 관계를 더욱 확대한다”고 밝혔다.

양사는 JYP엔터테인먼트 소속 전체 아티스트에 대한 유통과 마케팅은 물론 A&R(Artist & Repertoire), 홍보, 사업 개발 등 협력 대상, 범위와 규모를 미국을 기점으로 월드와이드로 확장 발전시키겠다는 계획이다. JYP엔터테인먼트의 북미 법인인 JYP USA와의 긴밀한 협력도 이어간다.

이번 전략적 협업 확대는 양사가 보유한 전문 지식과 자원을 공동으로 활용, JYP엔터테인먼트 소속 아티스트의 전 세계적 성공은 물론 글로벌 음악 시장에서 K-팝의 새로운 장을 여는 것을 목표로 한다.

양사의 협업은 2020년 2월 트와이스부터 시작됐다. 이후 2022년 2월 스트레이 키즈(Stray Kids), 있지(ITZY)로 이어졌고, JYP의 새 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes), 걸그룹 NMIXX(엔믹스)로 확대한다. 또 A2K로 대표되는, 양사의 협업으로 탄생할 K-팝 시스템 기반의 최초 글로벌 걸그룹을 비롯한 신예들까지 광범위한 협업을 지속한다.

양사의 협업은 K-팝 사에 길이 남을 성취들을 이뤘다. 2020년 2월, 리퍼블릭 레코드와 가장 먼저 손잡고 글로벌 시장 공략에 나선 트와이스는 그해 6월 미니 9집 ‘모어 앤드 모어(MORE & MORE)’로 ‘빌보드 200’ 차트 200위에 첫 입성했다. 이후 2020년 12월 정규 2집 ‘아이즈 와이드 오픈(Eyes wide open)’ 72위, 2021년 6월 미니 10집 ‘테이스트 오브 러브(Taste of Love)’ 6위, 2021년 11월 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브(Formula of Love): O+T=〈3’(포뮬러 오브 러브: O+T=〈3) 3위, 2022년 8월 미니 11집 ‘비트윈 원앤투(BETWEEN 1&2)’ 3위, 2023년 3월 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’ 2위까지 계단식 성장을 이뤘다. K-팝 걸그룹 중 최다인 총 4장의 앨범을 ‘빌보드 200’ 톱 10 반열에 올렸다.

또 2021년 10월 첫 오리지널 영어 싱글 ‘더 필즈(The Feels)’를 통해 빌보드 ‘핫 100’에 첫 입성했고, 2023년 1월 발매한 영어 싱글 ‘문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)’로 해당 차트에 통산 두 번째 이름을 올렸다. 다섯 번째 월드투어의 일환으로 6월 로스앤젤레스 소파이, 7월 뉴욕 메트라이프 등 K팝 걸그룹 최초 미국 현지 스타디움 입성 및 매진까지 달성했다.

스트레이 키즈 [JYP엔터테인먼트 제공]

스트레이 키즈 역시 2022년 3월 발매한 미니 앨범 ‘오디너리(ODDINARY)’가 ‘빌보드 200’ 차트 첫 진입과 동시에 정상에 올랐고, 10월 선보인 미니 앨범 ‘맥시던트(MAXIDENT)’로 2연속 1위를 차지했다. 2022년 다수의 작품을 ‘빌보드 200’ 1위에 진입시킨 유일한 K-팝 아티스트였다.

정욱 JYP엔터테인먼트 대표이사는 “지난 3년은 진실한 파트너로서 상호 신뢰 강화를 기반으로 이룬 경이로운 성과의 연속이었다. 음악 산업을 선도하는 양사 간의 파트너십 확대는 새로운 챕터를 함께 여는 것으로써, K팝의 넥스트 비전을 조각하게 될 것”이라 밝혔다. 리퍼블릭 레코드 최고 경영자이자 회장 만티 립먼(Monte Lipman)은 “JYP엔터테인먼트와 리퍼블릭 레코드의 파트너십은 상호 존중과 존경에서 비롯됐다. 양사는 미래 K팝의 폭발적 인기 선봉에 설 수 있는 놀라운 기회가 있음을 인식하고 있다. 이 잠재력은 무궁무진하다”라고 말해 기대감을 키웠다.

만티 립먼과 에이버리 립먼(Avery Lipman) 형제가 설립한 리퍼블릭 레코드엔 테일러 스위프트(Taylor Swift), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 위켄드(The Weeknd), 드레이크(Drake), 포스트 말론(Post Malone), 존 레전드(John Legend), 릴 웨인(Lil Wayne) 등 슈퍼스타들이 대거 포진해있다.

