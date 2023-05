BOE, SID 디스플레이 위크 2003에서 혁신 생태계 포럼 개최

-- 최첨단 기술로 스마트 미래 이끌어

(로스앤젤레스 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 23일, 세계적으로 가장 영향력 있는 디스플레이 산업의 학술 행사인 SID 디스플레이 위크(Display Week) 2003이 미국에서 열렸다. 반도체 디스플레이 산업의 글로벌 선도기업인 BOE는 SID 디스플레이 위크 2023 동안 '미래를 정의하다 - BOE 혁신 생태계 포럼(Define the Future - BOE Innovation Ecosystem Forum)'을 개최했다. 이 포럼에는 BOE 회장과 주요 경영진, SID 사장 Achin Bhowmik, 하이센스 인터내셔널 부사장 David Gold, Continental 자동차 디스플레이 담당 수석 전문가 Kai Hohmann 등 업계 개척자와 리더 다수가 참석해 연설했다. 이번 포럼에서, BOE는 자사의 3대 디스플레이 기술 브랜드의 혁신 성과와 적용 사례를 비롯해 기술을 선도하는 기업에서 표준을 만들어 가는 기업으로의 전환을 완벽하게 보여줌으로써, 글로벌 반도체 디스플레이 산업 발전의 새로운 길을 제시했다.

BOE 회장 Chen Yanshun은 "SID의 전문 플랫폼을 통해 상호 이해의 폭이 깊어지고 협력을 촉진할 수 있어, 밀접한 관계를 유지할 수 있게 된 것에 감사한다"고 밝혔다. 그는 "올해는 SID의 61주년을 기념하는 해이며, BOE가 지난달에 창립 30주년을 맞이한 해이기도 하다"며 "이는 정말로 기억에 남는 순간"이라고 말했다. 이어 "BOE가 2014년에 SID 디스플레이 위크에 첫선을 보인 이래로 10년이 지났다"면서 "자사는 수년간 자체적인 변화를 촉진하면서 반도체 디스플레이 산업의 발전을 적극적으로 추진했다"고 설명했다. 그러면서 "BOE는 '디스플레이의 인터넷' 전략 펼쳤고, 중국 반도체 디스플레이 분야에서 첫 기술 브랜드를 선보였으며, '기술 + 브랜드' 이원 주도 모델을 실행했다"며, "어디에나 디스플레이가 존재하는 IoT 시대에 미래를 품기 위해 '개방, 협력, 혁신'을 추구해야 할 것"이라고 강조했다. 또한, "BOE는 함께 새로운 글로벌 산업 생태계를 공동으로 구축하고, 상호 이익을 위한 협력의 새로운 장을 쓰며, 희망에 찬 새롭고 흥미로운 여정에 나설 준비가 돼 있다"고 부연했다.

또한, 이 행사를 통해 BOE의 사장 Gao Wenbao 박사는 SID와 양해각서(MOU)를 체결했다. 양측은 깊은 협력을 통해 글로벌 건강하고 지속가능하며 고품질의 디스플레이 산업 발전을 공동 촉진하기로 합의했다. BOE의 CTO Xu Xiaoguang 박사는 산업 및 기술 동향을 공유하면서, 글로벌 파트너들에게 함께 기술 혁신을 촉진하고, 새로운 협력 모델을 채택할 것을 촉구했다.

UB Cell, OLED와 동등한 프리미엄 UHD 영상 품질 제공

ADS Pro는 BOE가 독자적으로 개발한 3대 디스플레이 기술 브랜드 중 하나로, 산업을 선도하는 첨단 LCD 디스플레이 기술 솔루션이다. ADS Pro는 모든 시야각에 최적화된 영상 제공과 매우 높은 주사율 등 다양한 강점이 있으며, 시력 건강과 친환경적 측면에서 산업을 이끌고 있다.

BOE TV 개발 부문의 Chen Dongchuan 박사는 BOE 혁신 생태계 포럼에서 "BOE는 지난 10년간의 ADS 기술을 기반으로 더 높은 영상 품질을 제공할 수 있는 UB Cell을 출시했다"고 밝혔다. UB Cell은 초고-명도, 초고-밝기, 초고-광도 등 다양한 강점이 있어 제품 성능을 더욱 개선할 수 있다. UB Cell은 3,000:1의 초고-명암비, BT.2020 색역의 90% 구현과 더불어, 240Hz의 높은 주사율을 자랑한다. 특히, BOE는 넓은 시야각에서의 색상 편차를 구현하기 위한 STW 각도 보상 기술 솔루션을 생태계 파트너들과 공동 개발했다. OLED 제품과 동등한 수준의 해당 기술을 바탕으로, 시나리오의 모든 시야각에서 생생한 영상을 제공할 수 있게 됐다.

하이센스의 ULED X 시리즈의 98인치 4K 144Hz TV 모델인 Hisense U8H는 BOE의 UB Cell 기술을 채택하고 있다. UB Cell 디스플레이는 초광각 시야각, 매우 낮은 반사율, 높은 명암비, 높은 주사율, 넓은 색역 및 높은 밝기의 6대 핵심 강점을 갖고 있다. 이러한 강점을 기반으로 한 UB Cell 디스플레이는 첨단 플래그십 TV의 새로운 기준을 제시하고 있다. BOE는 SID 디스플레이 위크 2023에서 더 생동감 있고 에너지 효율적인 방식으로 새로운 시청 경험을 제공하는 UB Cell 제품군을 선보였다. 여기에는 세계 최고 수준의 주사율을 갖춘 600Hz 노트북, 최초로 개발된 저탄소 모니터와 더불어, 여러 혁신적인 디스플레이 솔루션이 포함된다.

더 높은 수준의 스마트 운전석 경험으로 이끄는 플렉서블 OLED

BOE는 첨단 플렉서블 디스플레이 기술 솔루션인 f-OLED를 출시했다. 또한, BOE는 사용자에게 놀라운 몰입감 있는 경험을 선사하기 위한 풀스크린 디스플레이, 유연한 형태, 기능 통합을 비롯해, 다양한 스마트 기기와 애플리케이션 시나리오의 혁신을 가능하게 하고자 끊임없이 새로운 영역을 개척하고 있다.

BOE의 수석 부사장이자 OLED 기술 및 제품개발센터 책임자인 Qiu Haijun는 "f-OLED 브랜드로 출시된 BOE의 플렉서블 OLED 기술은 세계적인 휴대전화 제조업체가 널리 채택하고 있다"고 말했다. 특히, BOE의 저전력 OLED 디스플레이 솔루션은 Honor Magic5와 Xingji Meizu 그룹의 플래그십 스마트폰을 한 단계 업그레이드시켰다. 또한, BOE는 Gen 4 언더 디스플레이 카메라 기술을 장착한 Nubia Z50 Ultra에 6.8인치 풀스크린 OLED 디스플레이를 공급하고 있다. 이 외에도, 차량용 디스플레이, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 분야로도 진출하고 있다. 스마트 운전석 분야에서 BOE의 플렉서블 OLED 디스플레이 기술은 품질, 안전성, 풍부한 색상, 원활한 스마트 상호작용 및 다양한 기능의 운전석에 대한 요구사항을 완벽하게 만족한다. 넓은 색역과 높은 명암비를 가진 BOE의 차량용 디스플레이는 생생한 영상을 제공할 뿐만 아니라, 계기판, 중앙 디스플레이, 탑승자 디스플레이, A 필러 및 후미등에 대한 요구사항에 적합한 다양한 형태로 구성할 수 있다. 또한, 고객별 맞춤형 옵션을 제공해 고객의 스마트 운전석에 대한 다양한 기대를 충족한다.

BOE는 반도체 디스플레이 산업의 글로벌 리더로서, 풍부한 기술 축적과 강력한 연구 개발 능력을 바탕으로 OLED 디스플레이 분야에 진출했다. BOE는 플렉서블 OLED 관련으로 2만8천 건 이상의 특허를 출원했으며, BOE만의 독자적인 기술을 휴대폰과 노트북 등 다양한 분야에 적용하고 있다. 이와 더불어, BOE는 16개 이상의 고객 생태계에 혁신적인 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 국내외 주요 브랜드의 높은 인정을 받고 있다. 옴디아(Omdia)의 자료에 따르면, BOE는 플렉서블 OLED 디스플레이에서 선적량 기준으로 중국 1위, 전 세계 2위를 수년간 차지하고 있으며, 혁신적인 기술과 제품을 개발해 플렉서블 디스플레이 분야에 더욱 집중하고 있다고 한다.

α-MLED, 다양한 시나리오에서 최고의 몰입감을 구현

BOE는 MLED 분야에서 디스플레이 기술 브랜드인 α-MLED와 고유 기술인 칩온글래스(COG), 액티브매트릭스(AM) 기술을 중심으로 미니/마이크로 LED 기술의 획기적인 발전과 상용화를 계속 추진해왔다. BOE는 COGAM 미니 LED 양산 및 상용화를 가장 앞서 달성했다.

BOE의 MLED 담당 CTO Chen Ming은 "전기도금 TFT 공정, 패키징 솔루션 및 측면 와이어링 공정 등의 다양한 연결 공정에서의 혁신을 통한 BOE의 MLED 기술을 바탕으로, MLED 디스플레이가 최대 밝기 2,000니트, 초고-명도, 초저-플리커, 엣지 투 엣지 스플라이싱을 달성해 관객에게 완전히 새로운 몰입감을 선사할 수 있게 됐다"고 밝혔다. 나아가 BOE는 중국 LED 칩 제조업체인 HC Semitek의 지배주주가 됨으로써 LED 생태계 사슬에서의 입지를 강화하고, 완전한 MLED 기술 시스템과 산업 생태계를 구축하며, 미니/마이크로 LED 분야 선도 기업으로서의 입지를 계속해서 공고히 하는 것을 목표로 하고 있다.

BOE는 현재까지 여러 첨단 제품을 선보였다. 여기에는 SID 디스플레이 위크 2022의 Display Industry Awards에서 'Display Components of the Year'로 선정된 86인치 COG AM Mini LED 디스플레이, 163인치 0.9mm LTPS COG MLED 디스플레이, 75인치 8K Mini LED 디스플레이 및 34인치 COG Mini LED e스포츠 디스플레이 등이 있다. BOE는 레노버, HP, 하이센스, KONKA, Skyworth 등 선도적인 중국 및 해외 브랜드와 광범위한 협력관계를 구축하고 있다. 한편, BOE는 상업 전시 및 진열, HUD 디스플레이 및 AR 글라스 등으로 MLED 애플리케이션 시나리오를 확장하고, 상용 제품과 시스템 솔루션을 개발함으로써 미니/마이크로 LED 기술의 빠른 채택과 발전을 위한 무한한 가능성을 개척하고 있다.

Xu Xiaoguang 박사는 포럼에서 BOE 대표해 글로벌 기술 혁신을 촉구했다. 그는 연설에서 "디스플레이 산업은 물리적 메커니즘, 재료 설비, 공정 장비, 알고리즘 등의 다양한 분야에서 새로운 도전에 직면하면서 메타버스, AIoT 및 저탄소 등의 초거대 트렌드를 바탕으로 흘러가고 있다"고 말했다. BOE는 기술에 대한 존중과 혁신에 대한 헌신을 유지하면서 산업의 도전 과제에 함께 대처할 수 있는 인재를 확보하는 데 전념하고 있다. BOE는 자본 투입의 확대, 혁신 플랫폼 공유 및 인큐베이션 센터 개설을 통해 전 세계의 학자, 스타트업, 시장 선도 기업 및 다른 여러 파트너와 협력함으로써, 디스플레이 기술 혁신과 산업의 고품질 발전을 촉진하고 있다.

중국 디스플레이 산업의 '병목 극복 기업'부터 누구나 인정하는 산업 선도 기업까지 발전한 BOE는 혁신 주도적인 발전의 길에 들어선 이후, 기술의 한계를 끊임없이 극복하면서 산업 선도 기술과 제품으로 고난의 서사와 같은 30년의 여정을 지나왔다. BOE는 계속해서 '기술 + 브랜드' 이원 주도 모델을 고수하며, '디스플레이의 인터넷' 전략으로 산업의 고품질 발전에 지속적인 활력을 불어넣고, 전 세계 파트너들과 협력해 상호 이익을 위한 생태계를 구축할 예정이다. 이를 통해 디스플레이가 어디에서나 존재하는 새로운 시대를 만들어 가고자 한다.