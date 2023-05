화웨이, SNEC 2023에서 올-시나리오 Smart PV+ESS 솔루션 공개

-- Making the Most of Every Ray

(상하이 2023년 5월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 상하이에서 열린 제16회 국제 태양광 발전 및 스마트 에너지 콘퍼런스 및 전시회(International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition, SNEC 2023)에서 화웨이가 차세대 올-시나리오 Smart PV+ Energy Storage System (ESS) 솔루션과 회사의 글로벌 성공 사례를 소개했다. 이 솔루션은 유틸리티 규모 시나리오, 상업 및 산업(C&I) 시나리오, 주거용 시나리오를 위해 설계됐다.

I. 유틸리티 스마트 PV&ESS 솔루션: PV를 주에너지원으로 사용

유틸리티 규모의 발전소는 복잡하고 다양하다. 이들 발전소는 재생에너지와 전력전자장비 비중이 높고, 기가와트급 초대형 규모로 인해 안전성, 그리드 연결, 운영 및 관리(O&M), 발전 효율 등의 면에서 많은 과제를 안고 있다. 화웨이는 에너지 및 데이터 흐름뿐만 아니라 전력전자 및 디지털 기술, PV 및 ESS를 통합하는 혁신적인 방안을 제시한다. 화웨이는 생태계 파트너와의 협력을 통해 안정적인 그리드 연결, 궁극적인 안전, 지능형 O&M 및 높은 생산을 보장하는 Utility Smart PV&ESS Solution을 구축했다.

화웨이는 중국 칭하이의 궁허현에 세계 최초의 100% 청정에너지 초고압(UHV) 송전선로와 연결된 세계 최대 규모의 2.2GW급 PV 캠퍼스 건설에 참여했다. 이 선로는 북서쪽 고원에서 중앙 평야까지 청정에너지를 지속해서 전달한다. 또한 화웨이는 쓰촨 야룽강의 가장 높은 고도에서 세계 최대 규모의 1GW급 수력-태양광 하이브리드 발전소를 위한 녹색 및 저탄소의 안전하고 효율적인 현대적 에너지 시스템 건설을 지원했다.

화웨이는 스트링 인버터의 트렌드를 주도하고 Smart String ESS 아키텍처를 재구성했다. 혁신적인 화웨이 Smart String ESS는 전기화학, 냉각, 전력전자, 디지털 기술 및 안전 설계를 통합한다. 또한 전력전자 기술을 사용해 팩 수준 최적화 및 랙 수준 관리를 통해 리튬 배터리의 불일치와 불확실성을 완화한다. 그뿐만 아니라, 4단계 능동 안전 및 2단계 수동 격리를 통해 정교한 관리를 지원함으로써 가용 용량 및 안전 표준을 향상시킨다. 이 솔루션은 고객의 높은 인지도를 바탕으로 100% 재생에너지로 구동되는 세계 최대 규모의 오프 그리드 ESS 프로젝트인 사우디아라비아의 1.3GWh 홍해 프로젝트에 채택됐다.

II. 상업 및 산업 스마트 PV 솔루션: 지속 가능한 비즈니스를 위한 원스톱 솔루션

저탄소 개발은 현재 세계적인 추세가 됐으며, 점점 더 많은 기업이 전기 비용과 탄소 배출량을 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 이들 기업은 에너지 비용을 절감하고 에너지 자립을 달성하기 위해 녹색 전환을 촉진하고자 한다. 이러한 요구를 충족하기 위해, 화웨이는 '1+4' Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System 아키텍처를 제안했다. 이 솔루션은 지능형 기술을 사용해 높은 안전성과 신뢰성 및 높은 에너지 수율과 손쉬운 O&M을 제공함으로써 상업 및 산업 시나리오에서 PV 플랜트가 선호하는 솔루션이 될 것으로 기대된다.

III. 주거용 스마트 PV 솔루션: 항상 빛나는 집

화웨이 Residential Smart PV Solution 4.0은 가정용 에너지의 자급률을 보장하기 위해 에너지 수율, 저장, 소비 및 안전을 최적화한다.

안전은 모든 일의 초석이다. PV 산업에서 화웨이의 전문성을 기반으로 구축된 이 솔루션은 옥상과 그 아래 모든 부문에서 PV, ESS 및 전자파적합성(EMC) 성능을 위한 포괄적이고 견고한 안전 보호를 제공한다. 옥상 솔루션은 L4 지능형 아크 보호(업계 최고 수준) 및 모듈 수준의 신속한 셧다운을 제공한다. 옥상 아래 부문에서는 혁신적인 기술을 통해 가전제품처럼 EMC 차폐 기술이 적용된다. ESS는 4단계 안전 보호 외에도 이중 비상 보호 조치를 포함해 최대 12개의 보호 조치로 보호된다.

앞으로도 화웨이는 PV 및 ESS 산업의 고품질 개발을 추진하기 위해 파트너와 업계 참여자, 정부, 산업 조직 및 표준 기구와 협력함으로써 지속해서 혁신을 추진할 계획이다. 화웨이의 비전은 녹색 PV가 모든 가정과 사업체의 주에너지원이 되도록 촉진하고, 탄소 중립에 박차를 가해 더 나은 녹색 미래를 만드는 것이다.