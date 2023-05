세계가 사랑한 ‘로큰롤의 여왕’ 티나 터너 별세

그래미어워즈만 12회 수상

로큰롤 명예의전당 2회 헌액

1960∼80년대를 풍미한 ‘로큰롤의 여왕’티나 터너가 별세했다. 항년 83세. 24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 티나 터나가 오랜 투병 끝에 스위스 취리히 근처 퀴스나흐트에 있는 자택에서 숨을 거뒀다.

1939년 미국 테네시주 브라운스빌에서 태어난 티나 터너는 교회 성가대 활동을 하며 노래의 꿈을 키웠다. 싱어송라이터이자 기타리스트 아이크 터너의 밴드 공연을 보러 간 자리에서 마이크를 잡고 노래한 것이 계기가 돼 객원 가수로 발탁됐다. 아이크 터너는 만화 ‘정글의 여왕’주인공 이름 시나에서 영감을 받아 티나 터너의 예명을 지어줬다.

이후 1962년 아이크 터너와 결혼, 밴드 이름을 ‘아이크 앤드 티나 터너’로 바꿔 듀오 활동을 시작했다. 16년 간 함께 활동하며 ‘어 풀 인 러브’(“A Fool in Love) 등 여러 히트곡을 냈다. 하지만 결혼생활이 행복하지만은 않았다. 터너는 이후 회고록을 통해 결혼 생활 중 끊임없이 폭력과 학대를 당했고, 1976년 폭력에 견디다 못해 남편이 잠든 사이 도망쳤다고 썼다.

솔로 가수로의 활동을 시작한 후 전성기가 찾아왔다. 1984년 발표한 앨범 ‘프라이빗 댄서’(Private Dancer)에 수록된 ‘왓츠 러브 갓 투 두 위드 잇’(What‘s Love Got to Do with It)으로 1985년 그래미 시상식에서 ‘올해의 레코드’ 등 3개 부문을 수상했다. 또다른 수록곡 ‘베터 비 굿 투 미(Better Be Good To Me)’는 최우수 여성 록 보컬 퍼포먼스상을 받았다.

허스키한 목소리와 폭발적인 가창력으로 무대를 거침없이 행보한 터너는 솔(soul), R&B, 록 등 다양한 장르를 아우르며 세계적인 사랑을 받았다. 지금까지 수집한 그래미 트로피만 해도 통산 12개. 음반 판매량은 전 세계적으로 1억5000만여 장에 달한다. 1991년엔 아이크 터너와 함께 로큰롤 명예의전당에 올랐고, 2001년에는 솔로 가수로 다시 헌액됐다. 고승희 기자

