블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 ‘돈트 노우 왓 투 두(Don‘t Know What To Do)’ 안무 영상이 3억뷰를 넘어섰다. 공개 4년 1개월 만이다.

24일 YG엔터테인먼트에 따르면 2019년 4월 15일 공개된 블랙핑크의 ‘돈트 노우 왓 투 두’ 안무 영상이 이날 오후 1시 18분께 유튜브에서 조회수 3억 회를 넘어섰다.

이 곡은 블랙핑크의 EP 앨범 ‘킬 디스 러브(KILL THIS LOVE)’의 서브 타이틀곡이다. 강렬하면서도 절제된 카리스마를 발산했던 동명의 타이틀 곡과는 달리 이 곡에선 청량한 에너지를 보여줬다.

블랙핑크는 유튜브에 게재된 총 41편의 억대 뷰 콘텐츠 중 3억뷰 이상 안무 영상만 5편째 기록 중이다. 현재 유튜브 동영상 누적 조회수는 312억 회에 달하며, 채널 구독자 수는 8850만 명을 넘어섰다.

