할리우드 팀과 중국 영화제작자들의 협업

-- 대만구(GBA)와 중국-아세안 자유무역지구 사이에 신규 영화산업 허브를 구축하기 위해 협력

(선전, 중국 2023년 5월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 18일 광저우에서 '대만구(GBA)와 중국-아세안 자유무역지구 사이에 신규 영화산업 허브 구축' 및 'Train to the Frontier' 출범 행사가 진행됐다.



단체 사진

'에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스(Everything Everywhere All at Once)'와 '킹 오브 더 스카이(King of the Sky)'를 위한 가상 작업 서비스를 제공한 Unilumin이 'Train to the Frontier'에 다시 한번 가상 작업 서비스를 제공할 예정이다. 이에 따라, Unilumin은 국내외 영화 산업 전문가들로부터 인정받고 있으며, 국내 영화의 산업화 과정에도 박차를 가할 예정이다.

이번 행사에는 광둥성 영화산업협회(Guangdong Film Industry Association) 회장 Huang Changning뿐만 아니라, Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin 및 기타 기업의 대표들도 초청됐다. 나아가, Fang Jinli(감독), Mike Leeder(공동 제작자), Phil Nibbelink(예술 감독), Victor Enriquez(시각 특수 효과 코디네이터) 및 Dmitry(특수 효과 감독) 등 'Train to the Frontier' 제작팀이 영화 산업의 새로운 장을 목격하고자 Guangzhou 1978 Film Town에 모였다.

이 행사에서 Guangzhou Legendary Film Corporation과 Unilumin은 'Train to the Frontier'와 'Romantic Years'를 포함해 6편의 영화를 위해 가상 제작, 특수 효과 제작 및 디지털 자산 부문에서 전략적 협력 파트너십을 체결했다. 그뿐만 아니라, Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin 및 Guangxi Satellite TV는 전략적 협력 파트너십을 체결하고, 홍보를 강화하는 한편. 가상 제작 적용을 확대하고자 협력했다.

'Train to the Frontier'는 국경 지역으로 달리는 기차 안에서 국보를 불법으로 소지한 범법자들과 싸우는 승객들의 이야기를 그려낸다. Unilumin의 완전한 가상 제작 솔루션을 이 영화에 채택하기 위해 할리우드 팀과 중국 영화제작자들이 협력하고 있는 것으로 알려졌다. 이 영화 내용 중 90%는 가상 촬영 스튜디오에서 촬영될 예정이다.

가상 제작 분야에서, Unilumin은 영화 촬영, 디지털 자산 및 영화관 LED 디스플레이를 포함한 완전한 솔루션을 보유하고 있다.

Unilumin는 2022년까지 140개 이상의 전 세계 가상 촬영 스튜디오 중 100개 이상의 스튜디오를 설립했다. 이는 전체 시장의 약 80%에 해당하는 수치다. 앞으로도 Unilumin의 가상 제작은 국내외 영화제작자를 잇는 다리 역할을 하고, 중국의 영화 산업이 호황을 이루고 번성할 수 있도록 지원할 예정이다.