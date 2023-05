화웨이, 파트너와 함께 멕시코에서 최초로 재규어 확인

-- AI 기반 시스템으로 Dzilam State Reserve에 서식하는 최소 5마리의 재규어 발견

(멕시코시티 2023년 5월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 자연보호 전문가팀이 멕시코 유카탄반도의 Dzilam State Reserve에서 최소 5마리의 재규어를 확인했다고 발표했다.

화웨이의 클라우드 플랫폼과 AI의 지원으로, 자연보호 전문가팀은 IUCN과 화웨이가 2022년에 Dzilam State Reserve에서 시작한 Tech4Nature[https://tech4nature.iucngreenlist.org/ ] 프로젝트의 일환으로 수컷 2마리, 암컷 1마리, 그리고 새끼 2마리를 확인했다고 밝혔다.

전문가들은 이번 프로젝트가 진행되기 전까지 보호구역에 재규어가 서식하는지, 만일 그렇다면 그 수가 얼마인지를 알지 못했다.

혁신 기관 C Minds의 프로젝트 코디네이터 Regina Cervera는 "우리의 우산종(Umbrella species)은 재규어"라며 "이는 재규어를 보호하면 재규어를 둘러싼 모든 것을 보호할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 이어 "우리가 하는 일은 자연보호 및 자연 기반 솔루션에 대한 의사결정을 위한 거대하고 선구적인 단계"라고 밝혔다.

이 프로젝트는 적외선 카메라, 오디오 모니터링 장치, 클라우드 및 AI를 활용해 25개 종의 존재에 대한 기본 이해를 제공하는 음향 및 시각적 데이터를 수집, 모니터링 및 분석한다. 25개 종 중에는 전체 생태계의 건강을 나타내는 우산종이자 멸종 위기에 처한 북미 재규어가 포함된다. 수집된 데이터는 화웨이의 ModelArts AI 플랫폼과 Rainforest Connection의 Arbimon AI 플랫폼에서 처리된다.

화웨이 라틴아메리카 지역 전략 마케팅 이사 Joaquin Saldana는 "많은 양의 정보로 인해 데이터를 빅데이터 플랫폼에 업로드해야 했다"며 "우리는 이를 인공지능으로 빠르게 처리함으로써, 데이터를 이해하고 우리가 관심을 갖는 동물을 감지할 수 있다"고 설명했다.

C Minds 및 화웨이 멕시코와 더불어, 이번 프로젝트 파트너에는 국제자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN), Polytechnic University of Yucatan, Rainforest Connection, 유카탄 정부 당국 및 지역 커뮤니티 그룹이 참여했다.

IUCN의 Green List Project Leader인 Nadine Seleem은 "멕시코의 Tech4Nature 프로젝트는 지역 사회가 생물다양성 보존을 위해 혁신적인 기술을 사용하는 방법을 보여주는 성공적인 사례"라고 강조했다.

Tech4Nature 파트너는 지금까지 3만 건의 이미지, 55만 건의 오디오 녹음, 그리고 광범위한 비디오 영상의 수집 및 분석을 통해 119개 종을 식별했다. 여기에는 조류 88종, 포유류 22종, 파충류 5종, 양서류 4종이 포함된다. 그중 34종이 IUCN의 적색목록(IUCN Red List of Threatened Species)에 등재된 상태다.

또한, 이 데이터는 연구자가 전체 생태계에 대한 훨씬 더 완전한 이해를 바탕으로 보존 조치를 개발할 수 있는 풍부한 데이터 기반의 통찰력을 제공한다.

유카탄 지속가능개발부 장관인 Sayda Rodriguez Gomez는 "무언가를 안다는 것은 매우 가치 있는 일"이라며 "우리는 모니터링을 통해 이러한 지식을 얻고 있다"고 말했다. 이어 "만일 우리가 그들에 대해 제대로 알지 못한다면, 그들이 거기에 있는지 확인할 수 없다"면서 "사람들이 이 동물들에 대해 모른다면 우리를 도울 수 없을 것"이라고 설명했다.



재규어를 보호하는 것은 주변 지역 사회에 매우 중요하며, 또한 재규어를 이 프로젝트에 포함시키는 것도 매우 중요한 사항이다.

Dzilam de Bravo의 지역사회 리더인 Juan Castillo는 "이곳은 재규어 서식지"라며 "이곳을 보호하지 않는다면, 앞으로 우리는 재규어를 책에서만 볼 수 있게 될 것"이라고 말했다.

멕시코의 재규어는 밀렵, 삼림 벌채, 서식지 손실, 기후 변화로 위협받고 있다. 생태학자들은 약 4천~5천 마리의 재규어가 멕시코의 야생에 서식하고 있으며 그 중 절반 이상이 유카탄반도에 서식하고 있을 것으로 추정하고 있다. 이와 같은 이유로, 이 지역은 국가의 주요 보호 지역 중 하나로 꼽히고 있다.

이 팀은 현재 개체 수를 더 정확하게 계산하기 위해 개별 재규어를 식별할 수 있는 알고리즘을 개발하기 위해 노력하고 있다.

6월 5일 세계 환경의 날에 IUCN과 화웨이는 '더 스마트한 생물다양성 보존(Smarter Biodiversity Conservation)'이라는 주제로 세 번째 Tech4Nature 웨비나를 개최할 예정이다. 이 행사에서는 정부, 환경 보호 및 기술 전문가들이 기술이 어떻게 자연보호를 더 스마트하게 만들 수 있는지 탐구하고, 이 분야의 현재 혁신 및 성과를 선보일 예정이다. 또한 IUCN과 화웨이는 더 스마트한 자연 보호를 가능하게 하는 스마트 보호 구역(Smart Protected Areas) 백서도 발간할 예정이다.



팀은 통합적이고 지속적인 모니터링 시스템을 사용해 재규어와 먹이를 추적했다.

Tech4Nature 소개

화웨이와 국제자연보호연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)은 2020년에 공동으로 3년간의 Tech4Nature 파트너십을 시작했다. 이들은 IUCN 녹색 목록 표준에 대한 디지털 기술을 활용해 자연 보전의 효능을 측정했다. Tech4Nature는 화웨이의 디지털 포용 및 지속 가능성 이니셔티브인 TECH4ALL에 속한다.

TECH4ALL 소개

TECH4ALL은 장기적인 디지털 포용 이니셔티브이자 실행 계획이다. 혁신적인 기술과 파트너십의 지원을 받는 TECH4ALL은 디지털 세계에서 포용과 지속가능성을 촉진하도록 설계됐다.

추가 정보는 화웨이 TECH4ALL 웹사이트 https://www.huawei.com/en/tech4all을 참조한다.

트위터 팔로우: https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL