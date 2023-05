50주년 맞은 ‘한국인사관리학회’ 춘계학술대회 ‘성료’

- 지역경쟁력은 인재관리로부터…기업가 정신으로 세계를 향하는 중·소·벤처기업들 역동성 확인

사)한국인사관리학회(회장 최종인·앞줄 6번째)가 지난 19일 ㈜바이오니아(대표 박한오) 글로벌센터에서 회원 200여명이 참석한 가‘2023 춘계학술대회’를 개최했다.

(사)한국인사관리학회 ‘2023 춘계학술대회’는 “연구개발특구 50주년‘을 맞이해 대학에서 벗어나 기업의 현장, 바이오벤처 1호 기업인 ㈜바이오니아 글로벌센터에서 열렸다.

이날 오전 (사)한국인사관리학회 최종인 회장과 역대 회장들, 학회 위원장들과 연구개발특구진흥재단 강병삼 이사장을 비롯한 주요 참석자들은 행사장인 ㈜바이오니아의 최신식 공장시설과 역사관을 둘러보며 회사의 발전상을 직접 느껴보는 시간을 가졌다.

이어 오후에는 (사)한국인사관리학회가 설동호 대전시교육감, 연구개발특구진흥재단 강병삼 이사장, 대전도시공사 정국영 사장과 회원들이 참석한 가운데 김학수 학술위원장(충북대)의 사회로 개회식을 개최했다.

도전과 나눔의 이금룡 이사장이 '스타트업과 인재관리'라는 주제로 기조연설을 통해 인재관리의 중요성을 강조했으며 특히 나쁜상사와 실력없는 상사 등 리더십의 중요성을 강조하고 직원 인성의 중요성과 함께 우수인재의 벤처기업으로 유인하는 정책 방안 등을 제시했다.

이와 함께 ▷섹션 1 : HRD /지역인적자원개발위원회 ▷섹션 2 : HRM ▷세션 3 : 리더십과 역량 ▷세션 4 : OB, 그리고 기업가정신 ▷정기총회 및 시상식 ▷네트워킹 순으로 대회의 프로그램이 진행됐다.

▶‘섹션 1 : HRD /지역인적자원개발위원회’에서는 ▷지역 균형발전과 인재육성 전략(한밭대 최병욱) ▷코칭을 통한 공감 인재양성과 중소벤처기업 경쟁력 강화(중부대 조성진) ▷군 리더십 코칭과 인재육성(육군리더십센터 윤만영) ▷대전지역 조성 예정 산업단지 인력확보를 위한 선제적 인력양성 방안 연구(충남대 성을현) ▷경력단절 여성에 대한 연구 동향 및 향후 연구방향(세종인자위 이창준) ▷기업 경영환경 대응이 인력과 훈련에 미치는 영향(인천인자위, 박세호)의 발표가 있었다.

▶‘세션 2 : HRM’에서는 ▷동일노동 동일임금 : 국제비교 연구(한국표준협회 김창현) ▷대기업과 다른 중소벤처기업 HRM의 주요 이슈(바이오니아 변태진) ▷AI가 인사관리에 미치는 영향(서울시립대 이춘우) ▷중소기업에서의 HR테크 활용(오이사공 임채연)이 발표돼 관심을 받았다.

▶‘세션 3 : 리더십과 역량’에서는 ▷밀레니엄 세대의 원격근무와 조직 몰입과의 관계(한기대 김민석) ▷임파워링 리더십과 혁신행동(건국대 강경모) ▷Effects of foreign workers’ workplace loneliness and turnover intention(고려대 Wang Zijing) ▷리더 겸손이 발언행동에 미치는 영향(전남대 양세옥) ▷Paradoxical leadership and employee engagement in creative work task(고려대 Nougah Malak) 등의 발표를 이어갔다.

▶‘세션 4 : OB, 그리고 기업가정신’에서는 ▷Founder identities driving the organizational practices(고려대 노은기) ▷종업원의 지식공유가 상사의 직무성과 평가에 미치는 영향(전남대 김형진) ▷감지된 부정적인 직장 가십이 직원 조직몰입에 미치는 영향에 대한 연구(Cal Yijing) ▷생명보험산업 CSR 활동을 통한 지속가능 경영(전남대 안영백) ▷Jop crafting이 직무철회에 미치는 영향(건국대 민후기) 등의 발표와 토론이 있었다.

이번 대회는 급변하는 불확실한 환경 속에서 인재에 대한 투자와 기술력, 그리고 기업가 정신으로 세계를 향해 뻗어 나가는 중·소·벤처기업들의 역동성을 느끼는 계기가 됐다는 평가다.

최종인 회장은 “지역의 대표적 벤처기업에 진행한 춘계학술대회에서 다양한 연구가 발표되고 이것이 조직에 잘 적용돼 실제 사회와 조직의 문제를 해결하는데 도움이 되길 바란다”며 “대기업 중심의 인사관리 연구가 중·소벤처기업으로 확대돼 국가경쟁력에 기여하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

