제7회 세계 스마트 컨퍼런스 톈진에서 개막

중국 천진, 2023년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 제7차 세계 스마트 컨퍼런스 개막식 및 혁신 개발 정상회의가 5월18일 국가 컨벤션 및 전시 센터(톈진)에서 개최되었다. 제13차 전국정치협상회의 부주석이자 중국과학기술협회 주석인 완강이 기조 보고를 하고 톈진시 당위원회 천민얼 서기가 축사를 했다. 싱가포르 국가개발부 이지승 장관, 백러시아 마힐료프 주 집행위원회 이사첸코 주석, 주중 영국 무역사절 우교문, 교육부 화이진펑 장관, 과학기술부 왕지강 장관이 연설을 하였고 톈진시 장공 시장이 행사를 주재했다.

On site of the 7th World Intelligence Congress

완강은 기조 보고에서 '중국 AI 개발은 언제나 '실물경제에 역량을 부여하여 사회발전을 지원한다'는 주요 라인을 확고히 하고 응용과 수요를 통한 견인, 혁신 시스템의 개방, 플랫폼의 주도 역할, 산업·학계·연구 및 응용 분야 간의 협동 혁신을 통해 중국 특색의 연구 개발 시스템 및 응용 생태계가 형성되어 산업 고도화와 사회 발전에 힘을 실어줌으로써 경제 및 사회의 모든 분야가 디지털화 및 네트워킹에서 지능으로 도약할 수 있도록 이끌었다'고 지적했다.

천민얼은 '시진핑 주석은 AI 및 디지털 경제 발전에 큰 중요성을 두고 있다. 세계 스마트 컨퍼런스는 '지행천하(智行天下), 능동미래(能動未來)'를 테마로 스마트 시대의 새로운 이슈를 모든 참가자들이 함께 논의하고 스마트 협력의 새로운 청사진을 구상하도록 독려할 예정이다. 톈진은 컨퍼런스를 새로운 아이디어와 기술을 교환하고 과학기술의 인터렉션, 산업적 협력 및 프로젝트 실행의 상호 작용을 더욱 강화하며, 더 넓은 개발 공간, 더 지속가능한 성장 동력을 탐색하여 디지털 경제 발전의 새로운 기회를 공유하는 매개체로 기꺼이 사용할 것이다'고 말했다.

이지승은 '이번 컨퍼런스에는 AI와 관련된 경험과 혁신적인 해결책을 논의하기 위해 전 세계의 같은 생각을 가진 전문가들이 모였다. 싱가포르는 중국-싱가포르 톈진 생태도시 개발 건설 15주년을 계기로 톈진과의 지속가능한 발전과 스마트 시티 건설 등 협력을 심화하여 교류 및 상호 학습을 강화하고 협력의 새로운 장을 여는 기회로 삼을 것이다'라고 말했다.

이사첸코는 '세계 스마트 컨퍼런스는 과학자들과 사업가들이 AI 발전의 프론티어 트렌드를 논의하는 중요한 플랫폼으로 세계 스마트 분야의 최고 대표들이 모이는 곳이며, 톈진은 AI 산업의 중심지이다. 우리는 AI 분야의 경험과 지식을 공유하여 보다 실질적인 성과를 추진할 용의가 있다'고 말했다.

제7차 세계 스마트 컨벤션 기간 동안 프로젝트 사인회, 병렬 포럼, 스마트 기술 전시회, 대회, 스마트 체험 및 기타 일련의 행사들이 개최되며, 약 500개의 세계 및 국내 500대 기업 및 유명 과학 기술 기업들이 참가하여 혁신적인 자원의 수집, 선도적인 산업 발전 및 더 나은 스마트 체험으로 국제적인 행사를 구축하기 위해 모든 노력을 기울일 것이다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2081427/World_Intelligence_Congress_1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2081426/World_Intelligence_Congress_2.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2081425/4045527/World_Intelligence_Congress_Logo.jpg?p=medium600

