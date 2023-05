XCMG Machinery, 제5회 국제 고객 축제 개최

-- 지능형 변혁과 신에너지 제품 강조하며, 국제화 및 지속가능한 발전 로드맵 촉진

(쉬저우, 중국 2023년 5월 19일 PRNewswire=연합뉴스) XCMG Machinery("XCMG", SHE:000425)가 최근 중국 쉬저우에서 제5회 국제 고객 축제(International Customers Festival)를 열고, 자사의 대표 제품 및 혁신적인 지능형 솔루션을 선보였다. 이는 7일 동안 이어지는 국제 행사를 통해 전 세계 고객, 파트너, 업계 전문가 및 미디어와 함께 자사의 중요한 성과를 자축하고자 하는 것이다.



Hosting Its Fifth International Customers Festival, XCMG Machinery Advances the Roadmap of Internationalization and Sustainable Development by Highlighting Intelligent Transformation and New Energy Products.