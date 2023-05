사우디아, 하지(Hajj) 순례자 위해 120만석 항공 할당

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사우디 항공(Saudi Airlines), 플라이어딜(flyadeal), 사우디 프라이빗 항공(Saudi Private Aviation)은 올해 하지(Hajj), 대규모 이슬람 순례 기간에 전 세계 순례자들을 위해 120만 개 이상의 좌석을 할당할 계획이라고 발표했다.

사우디아 그룹은 이번 하지 기간 운영 계획에 현재 보유한 164대의 항공기를 최적으로 활용하는 동시에 12대를 추가로 제공할 예정이다.

사우디아 그룹은 100개 이상의 기존(scheduled) 목적지와 14개의 시즈널(seasonal, 성수기·비수기 등 계절성) 목적지에서 제다(Jeddah), 리야드(Riyadh), 담맘(Dammam), 메디나(Medina), 타이프(Taif), 얀부(Yanbu) 등 6개 공항으로 노선을 운항할 예정이다.

이슬람의 제2 성지 메디나 모하메드 무덤. 메디나는 제1 성지 메카로 가는, 가장 중요한 교통로이기도 하다.

그룹 소속 8000여명의 조종사와 승무원은 총 42개의 언어를 구사할 수 있고 사우디아라비아 문화를 바탕으로 친절하고 편안하게 순례자 승객을 모실 것이라고 항공사측은 밝혔다.

이 계획은 모든 사우디아 그룹 자회사들, 특히 순례자들에게 서비스를 제공하는 것과 직접적으로 관련된 SAEI(Saudia Aerospace Engineering Industries), SGS(Saudi Ground Services), SACC(Saudi Airlines Catering Company)의 협업을 통해 담보할 것이라고 덧붙였다.

그룹의 모든 자회사는 하지(Hajj) 기간 동안 24시간 내내 모든 역량을 서비스에 극대화한다는 방침이다.

사우디아 그룹은 디지털 플랫폼과 훌륭한 인력을 기반으로 항공 도착 및 출발 시 순례자 승객들에게 다양한 통합 서비스를 포함한 최고의 항공 운송 및 물류 서비스를 제공할 계획이다.

아메르 알쿠샤일 (Mr. Amer Alkhushail) SAUDIA 그룹의 순례 최고 책임자(Chief Hajj and Umrah)는 "사우디아 그룹은 축적된 경험, 훌륭한 직원, 편안한 여행을 보장하는 최상의 기술 서비스를 제공하기 위한 끊임없는 노력을 통해 올해 하지(Hajj) 기간 동안 새로운 계획을 시행할 만반의 준비가 되어있다"며, “이번 계획은 내무부 장관인 압둘아지즈 빈 사우드 빈 나이프 빈 압둘아지즈(Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz) 왕자가 이끄는 최고 하지 위원회와 ‘두 성스러운 모스크의 수호자(the Custodian of the Two Holy Mosques)‘ 자문위원이자 메카 시장인 칼리드 알 파이살(Khaled Al-Faisal) 왕자가 이끄는 중앙 하지 위원회의 지시에 따르며, 성지순례부(Ministry of Hajj and Umrah)와 순례자 경험 프로그램(Pilgrim Experience Program) 협력한다”고 덧붙였다.

또한, 아메르 알쿠샤일은 사우디아라비아 내외의 하지 여행을 조직하는 데 관련된 모든 회사와 함께 사우디아라비아 민간항공총국(General Authority of Civil Aviation, GACA)와 같은 공항에서 다양한 정부 이해 관계자들과 성과를 통합하는 것의 중요성을 강조했다.

그는 이어 5월 21일에 제2 성지 메디나에 있는 프린스 모하메드 빈 압둘아지즈 국제공항(Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport)이 첫 국제 하지 항공기를 맞이할 것이라고 밝혔다.

그룹은 순례 프로토콜, 군중 관리, 위기 대처 및 비상 계획 대응을 위한 직원 교육에도 매진해왔다고 설명했다.

기내 엔터테인먼트로, 다양한 콘텐츠는 물론, 14개 이상의 언어로 된 하지와 움라 수행 방법에 대한 교육용 전자책 모음을 제공한다.

사우디아항공(SAUDIA)은 1945년에 설립된 사우디아라비아 왕국 국적 항공사로 중동 최대 항공사 중 하나로 성장했다. 사우디아항공은 항공기 업그레이드에 상당한 투자를 해왔으며 현재 최신식 항공기 중 하나를 운영하고 있다.

사우디아라비아 국내 공항 28개를 포함하여 4대륙 약 100개 목적지를 포괄하는 광범위한 글로벌 항공 노선 네트워크를 가지고 있다. 사우디아항공은 국제항공운송협회 (International Air Transport Association, IATA)와 아랍항공운송기구 (Arab Air Carriers Organization, AACO)의 회원이자 2012년부터 두 번째로 큰 글로벌 항공 동맹인 스카이팀 (SkyTeam)의 19개 항공사 중 하나이다.

최근 글로벌 항공사 평가단체 APEX (Airline Passenger Experience Association)로부터 2년 연속 ‘월드 클래스 항공사’로 선정되었으며, 팬데믹 기간 동안 고객에게 안전한 항공 서비스를 제공해 글로벌 항공 컨설팅 업체 SimpliFlying의 APEX Health Safety에서 ‘다이아몬드’ 평가를 받았다. 최근에는 Brand Finance®에서 2022년 중동에서 가장 빠르게 성장하는 항공사로, Skytrax에서 2021년에 세계에서 가장 개선된 항공사로 선정되는

