Xinhua Silk Road "Zoomlion, 지능형 제품 및 디지털화 성과 전시"

-- 기술적 진보 선보여

(베이징 2023년 5월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 중국의 건설장비 제조업체 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology(Zoomlion, 000157.SZ)가 이달 11~14일에 중국 중부 후난성의 성도 창사에 위치한 Zoomlion 스마트 산업도시(Zoomlion Smart Industrial City)에서 기술 전시회를 열고, 지능형 제조 분야에서 회사의 기술적 성과 및 결과를 선보였다.



사진: 이달 11일 중국 중부 후난성의 성도 창사에 위치한 Zoomlion 스마트 산업도시에서 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology가 개최한 기술 전시에 참여한 해외 방문객들

'Technology Salute to the New Era'라는 주제로 진행된 이 행사에는 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 싱가포르, 튀르키예, 브라질, 미국 및 네덜란드를 포함해 40개 이상의 국가와 지역에서 온 500명 이상의 해외 고객을 비롯해 국내외에서 많은 방문객이 참가했다.

Zoomlion 스마트 산업도시에서 최초로 개장한 토공장비 스마트단지(Earthmoving Machinery Smart Park)는 자재 준비, 용접, 기계가공, 도색, 조립 및 시운전을 포함해 굴착기 제조의 전체 과정을 아우르는 지능형 제조 공장이다.

이 행사에서, Zoomlion은 본사 건물, 토공장비 스마트단지, 고소작업 장비 지능형 제조단지(Aerial Work Machinery Intelligent Manufacturing Park), 콘크리트 펌핑 장비 단지(Concrete Pumping Machinery Park) 및 엔지니어링 크레인 장비 단지(Engineering Crane Machinery Park)에 마련한 10개 이상의 전시 구역에서 500개 이상의 첨단 제품과 핵심 부품을 선보였다.

최근 수년 동안 Zoomlion은 해외 시장에서 꾸준히 발전을 강화했다. 2022년에는 인도네시아, 인도, 아랍에미리트, 사우디아라비아 및 튀르키예를 포함하는 일대일로 주변 국가 및 지역 시장에서 전년 대비 100% 이상 증가한 매출을 기록했다. 올 1분기에 Zoomlion의 해외 매출은 전년 대비 123% 증가했다.

Zoomlion의 CEO Zhan Chunxin는 "Zoomlion은 새로운 기술 혁명을 계속 주도함으로써 새로운 고지를 점령하고, 회사의 지평을 넓혀 건설 장비 산업의 혁신과 변혁을 도모할 것"이라고 밝혔다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/334071.html

출처: Xinhua Silk Road