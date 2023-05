수단 난민 대응: Education Cannot Wait, 차드 고위급 임무 중 미화 300만 달러 교부금 발표

N'DJAMENA, 차드, 2023년 5월 16일 /PRNewswire/ -- 최근 60,000명의 난민이 도착한 수단과 차드의 국경 지역에서 유엔난민기구(UNHCR)와 함께 Education Cannot Wait ( ECW ) 고위급 현장 임무를 수행한 후 ECW 전무이사 야스민 셰리프(Yasmine Sherif)는 미화 300만 달러의 First Emergency Response 교부금을 발표했습니다.

‘It is imperative to provide immediate access to education for children and adolescents crossing to neighboring countries to flee the brutal conflict in Sudan. This safety net is crucial to address their needs now, protect them and safeguard their futures.’ – Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.