Habitat for Humanity 가 세계의 임시거주자 지원을 위해 Home Equals 캠페인을 시작한다

애틀랜타, 2023년 5월 15일 /PRNewswire/ -- Habitat for Humanity 과 세계의 파트너들은 오늘 임시거주지에서 적절한 주택에 대한 접근성을 높이기 위해지역, 국가 및 세계 수준에서 정책 변화를 모색하는Home Equals라고 불리는 5년간의 캠페인을 시작했다.

전 세계적으로 10억 명 이상의 사람들이 빈민가와 다른 임시 거주지에 살고 있으며, 그 수치는 계속 증가하고 있다. 이러한 지역사회는 깨끗한 물, 위생 시설, 전기와 같은 기본적인 서비스 접근이 매우 제한적이다. 임시거주지에 사는 사람들은 토지와 재산권이 부족하여 종종 퇴거를 두려워한다. 그들은 가뭄과 홍수를 포함한 기후 변화로부터 악화하는 위협에 직면해 있다.

"우리가 집이라고 부르는 곳에 관한 한, 임시 거주지에 사는 사람들은 동등한 대우를 받지 못하고 있습니다," 라고 Habitat for Humanity International의 회장이자 CEO인 Jonathan Reckford가 말했다. "정책 변화를 옹호함으로써, Home Equals 캠페인의 파트너들은 적절한 주택에 대한 접근성을 높이고 임시 거주자들 스스로 제안하는 혁신적인 해결책을 지원할 것입니다. 더 공평한 세상을 만드는 데 동참해 주십시오. 왜냐하면 집은 건강과 같기 때문입니다. 집은 안전과 안전을 의미합니다. 그리고 집은 더 나은 미래를 위한 기회입니다."

Habitat for Humanity는 이번 주말 일본 히로시마에서 회의를 가질 예정인 주요 산업 국가들인 G7 회원국들이 주택을 개발 진행을 위한 중요한 지렛대로 인식하고 경제 성장, 보건 및 교육과 같은 분야에서 국제 개발 우선순위를 진전시키는 방법으로 임시거주지의 주택 수요를 해결에 전념하기를 세계적인 차원에서 요청한다.

오늘 발표된 Home Equals 캠페인을 지지하는 보고서에 따르면, 임시거주지의 대규모 주택 개선으로 인한 경제적 및 인적 개발 이익은 상당할 것이다. Hatabit for Humanity와 우리의 연구 파트너인 국제 환경 개발 연구소(IIED)의 최초 보고서는 이러한 주택 개선으로부터 경제적 생산, 소득, 건강 및 교육 측면에서 실현될 수 있는 혜택을 견본으로 삼았다.

보고서에 따르면 일부 국가에서 GDP와 1인당 소득이 10.5%까지 증가할 것이며, 말라리아를 근절함으로써 매년 예방할 수 있는 사망자 수보다 더 많은 730,000명 이상의 생명을 세계적으로 구할 수 있다. 견본 모델링에 따르면, 4,160만 명의 어린이들이 추가로 학교에 다닐 수 있을 것이다. 이는 전 세계에서 교육을 받지 못하는 어린이 6명 중 1명꼴이다.

"임시 거주지에 사는 사람들이 적절한 주택에 살 수 있도록 하는 것은 단지 옳은 일뿐만이 아니라, 현명한 일입니다." 라고Reckford 는 말했다.

IIED의 연구원이자 이 보고서의 저자 중 한 명인Alexandre Apsan Frediani는 다음과 같이 말했다. "우리의 연구 결과는 사람들이 적절한 주거 환경에서 살고, 수도와 하수도와 같은 기본 서비스를 이용하며, 퇴거나 괴롭힘의 위협으로부터 자유로울 때, 사람들의 건강, 교육 및 소득에 막대한 이점을 제공한다는 것을 보여줍니다." 그리고 보고서에 나타난 견본의 이득은 과소평가일 가능성이 높다. 연구원들이 정량화할 수는 없었지만, 임시거주지에 있는 사람들이 더 나은 주택에 접근할 수 있을 때, 환경, 정치 및 돌봄 시스템이 전체 사회에 걸쳐 개선되어 정착지 내부와 외부 모두에서 진전으로 이어진다는 증거는 분명하다고 Apsan Frediani는 말했다. "임시거주지에 있는 사람들이 더 잘 살 때, 모두가 더 잘 살 수 있기 때문에 파급 효과가 있습니다."라고 그는 말했다.

The Home Equals 캠페인은 이미 세계 35개국 이상에서 활동하고 있다. 브라질에서는, Hatabit for Humanity와 우리의 파트너들이 새로운 행정부와 함께 임시거주지 주민들이 물과 위생과 같은 기본적인 서비스를 이용하도록 주택 및 도시 개발 프로그램에 대해 협력하고 있다. 말라위의 Habitat for Humanity는 기후 변화에 직면한 집들이 재난에 탄력적으로 대처할 수 있도록 하기 위해 재난 위험 관리 법안을 제정할 것을 요구하고 있다. 베트남에서는 캄보디아에서 돌아온 베트남인들이 안전한 집을 가질 수 있도록 지속 가능한 정책 해법에 대해 현지 파트너들과 협력하고 있다. 북마케도니아에서는 Habitat이 로마 공동체와 협력하여 지방 및 국가 차원의 의사 결정에 대한 발언권을 확보하고 있다.



Informal settlement in Manaus, Brazil - Credit: Habitat for Humanity International