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  • [1보] 코로나19 신규확진 1만9352명…1주 전보다 7000여명 늘어
  • 2023.05.13 09:39
11일 광주 북구선별진료소에서 의료진이 안전 펜스를 철거하고 있다. [연합]

[1보] 코로나19 신규확진 1만9352명…1주 전보다 7천여명 늘어

raw@heraldcorp.com

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