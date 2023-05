Xinhua Silk Road "중국 우시, 한국과 경제 및 무역 협력 심화"

(베이징 2023년 5월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 7~9일, 중국 동부 장쑤성의 우시 대표단이 상호 이익이 되는 협력 증진을 목표로 한국에서 일련의 경제 및 무역 교류 행사를 진행했다.



Photo shows the China-ROK (Wuxi) science and technology innovation cooperation and exchange conference held on May 8 in Seoul, capital of the Republic of Korea.