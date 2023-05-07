실시간 뉴스
  • 대통령/ 청와대
  • [속보] 尹대통령 부부, 기시다 총리 부부와 만찬 시작
  • 2023.05.07 19:55
윤석열 대통령과 김건희 여사, 기시다 후미오 일본 총리와 유코 여사가 7일 서울 용산 대통령실에서 열린 공식 환영식에서 함께 연단으로 향하고 있다. [연합]

[속보] 尹대통령 부부, 기시다 총리 부부와 만찬 시작

yuni@heraldcorp.com

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크
          (주)헤럴드 주소:서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드스퀘어 제호:헤럴드경제 인터넷신문등록번호:서울 아03710 등록일:2015년 04월 28일
          발행인ㆍ편집인:전창협 청소년보호책임자:홍승완 대표전화:02-727-0114 | 독자문의:1588-0533

          Copyright Herald Corporation. All Rights Reserved.