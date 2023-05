Sinopec, 타림 분지에서 아시아 최심층 유정 및 가스정 시추 개시

(베이징 2023년 5월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 1일, China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec")이 신장 위구르 자치구의 타림 분지에 위치한 Project Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well(유정)의 시추 작업을 시작했다. 설계 깊이가 9,472m에 달하는 이 유정은 아시아에서 가장 심층부에 위차한 유정 및 가스정이자, 중국의 초심도(Ultra-deep) 석유 및 가스 탐사에서 매우 중요한 의미를 지닌 돌파구가 될 전망이다. 중국은 이 분야에서 세계 최고 수준의 기술과 장비 역량을 보유하고 있다.



