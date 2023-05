'Understanding China - GBA Dialogue' 콘퍼런스 개최

-- 글로벌 성장 위한 새로운 발전 패러다임 및 솔루션 논의

-- 4월 19일 중국 광저우에서 개최됐으며, 새로운 발전 가능성과 더불어 균형, 포용 및 관용을 기반으로 하는 세계 경제의 구축 필요성 강조

(광저우, 중국 2023년 5월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 연례 'Understanding China - GBA Dialogue' 콘퍼런스 세미나가 개최됐다. 이 행사에는 정치, 학계 및 사업 분야의 유명 인사들이 참석해 포스트 팬데믹 시대의 경제 회복세를 촉진하기 위해 중국과 세계 앞에 놓인 협력 기회를 조명했다.



Held on April 19 in Guangzhou, China, the event highlights new development possibilities and the need to build a world economy underpinned by balance, inclusion, and tolerance.