Yili의 2022 회계연도 매출, 11.37% 성장한 1천232억 위안 달성

-- 글로벌 산업 체인의 지속가능한 성장 도모

(후허하오터, 중국 2023년 5월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 4월 27일, Yili 그룹이 2022년 연간 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면, Yili의 총매출은 전년 대비 11.37% 증가한 1천231억7천100만 위안(178억 달러)을 기록했고, 순이익은 전년 대비 8.34% 증가한 94억3천100만 위안(13억6천만 달러)을 기록했다고 한다. Yili는 총매출 및 순이익 모두에서 사상 최고치를 기록하면서 2022 회계연도에도 계속해서 아시아 유제품 업계를 이끌었다.



