MedAlliance, SFA SELUTION4SFA에 첫 번째 미국 환자 등록

-- 세 번째 FDA IDE 연구

제네바, 2023년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 플로리다 Cardiac & Vascular Institute의 Arthur Lee 박사가 주도하는 SELUTION4SFA Sirolimus DEB 연구에 최초의 미국 환자가 등록됐다. 이 연구는 표재성 대퇴동맥(Superficial Femoral Artery, SFA) 및 근위 슬와동맥(Proximal Popliteal Artery, PPA)의 폐쇄성 질환 치료에서 SELUTION SLR™을 평가하고 FDA 승인을 지원하기 위해 설계된 것으로, 이는 2022년 8월에 SELUTION SLR이 미국에서 임상시험용 의료기기 적용면제(Investigational Device Exemption, IDE) 승인을 획득한 데 따른 것이다. SELUTION SLR은 SFA 및 PPA 적응증에 대해 FDA로부터 IDE 승인을 받은 최초이자 유일한 리무스 방출 DEB(약물 방출 풍선)이다.

