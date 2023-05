Lockton, 빠른 세계적 성장을 지원하는 새로운 세계적 리더십 구조 발표

Byron Clymer, Troy Cook, Julie Gibson, Trey Humphrey, Martyn Worsley가 새로운 세계적 역할을 맡게 되다

캔자스시티, 미주리주, 2023년 5월 4일 /PRNewswire/ -- CEO Peter Clune는 오늘 세계 최대의 개인 소유 보험 증권 회사인 Lockton에서 세계적 역할을 맡을 5명의 주요 리더를 승진시켰다고 발표했다. 이 리더들은 혁신적인 기업 전체적 해결책을 구축하며 소매 리더십 팀과 긴밀히 협력할 것이다. Lockton은 최근 사업 57년 만에 매출 30억 달러를 돌파했으며, 이 중 10억 달러는 지난 24개월 동안 증가했다.

Byron Clymer, Troy Cook, Julie Gibson, Trey Humphrey, and Martyn Worsley Elevated into New Global Roles