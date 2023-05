태국관광청(TAT), ICONSIAM과의 협력 쇼 공개

-- 'VIJITR 5 Regions'(@Bangkok) 프로젝트, 동남아시아에서 가장 긴 멀티미디어 워터 쇼 'ICONIC Multimedia Water Features' 선보여

-- 2023년 4월 29일부터 5월 7일까지 ICONSIAM River Park에서 관람 가능

(방콕 2023년 5월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 세계적인 수준의 관광지 개발의 선두주자로서 성공을 강화하기 위해 짜오프라야 강변에 위치한 세계적인 랜드마크인 ICONSIAM은 의미 있는 여행 경험을 촉진하고 더 지속가능한 관광을 위해 노력하는 동시에 태국 관광의 지속적 추진과 더 많은 국내 여행 유치를 위해 태국관광청(Tourism Authority of Thailand)과 관광체육부(Ministry of Tourism and Sports)가 주관하는 프로젝트인 'VIJITR 5 Regions'에 참여한다. 이 행사는 올 4월 29일부터 5월 7일까지 ICONSIAM의 River Park에서 진행 중이다.



태국 방콕 ICONSIAM의 River Park에서 열리는 'VIJITR 5 Regions'(@Bangkok) 프로젝트의 'ICONIC Multimedia Water Features'

ICONSIAM Co., Ltd.의 전무이사 Supoj Chaiwatsirikul은 ICONSIAM의 'VIJITR 5 Regions' 프로젝트 참여에 대해 "ICONSIAM은 짜오프라야 강변의 유명한 랜드마크이자 태국인과 해외 여행객 모두에게 인기 있는 여행지"라며 "ICONSIAM은 태국을 여행하는 관광객들을 맞이하기 위해 '중부 지역'에 참여해 'Moo Light Experiences VIJITR Mu (Telu)'라는 컨셉으로 ICONSIAM의 River Park G Floor에서 짜오프라야강을 따라 펼쳐지는 화려한 빛과 소리의 쇼를 선보일 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "이 행사는 긍정적인 에너지와 번영을 위해 달빛 아래에서 목욕하는 태국인들의 믿음을 반영한 것"이라고 말했다. 'ICONIC Multimedia Water Features'는 물, 빛, 색, 소리, 멀티미디어를 결합한 동남아시아에서 가장 긴 워터 쇼다. 이 행사는 세계에서 가장 다양한 멀티미디어 요소가 혼합된 멀티미디어 워터 쇼로 태국의 문화와 전통이 조화롭게 어우러졌으며, 제16회 연례 국제비즈니스 대상(Annual International Business Awards)의 예술, 엔터테인먼트 및 공공 예술 행사 부문에서 Gold Stevie Awards 2019를 수상한 바 있다. 짜오프라야강 유역을 배경으로 펼쳐지는 이 행사는 태국의 새로운 세계적 명소를 부각시키는 역할과 함께 ICONSIAM의 또 다른 자랑거리가 됐다.

이어, Supoj 전무이사는 "'VIJITR' 프로젝트는 첫해에 성공을 거둔 이후 올해로 2년째를 맞이하게 됐다"라며, "동남아 6개국에서 Grab 운송 서비스를 이용하는 여행객을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, ICONSIAM은 전 세계 관광객에게 가장 많이 인정받는 동시에, 관광객이 방콕에서 가장 선호하는 명소로 선정됐다고 한다"고 밝혔다. 그러면서, "ICONSIAM은 또한 콘퍼런스, 세미나, 엔터테인먼트 활동 및 세계적인 예술 전시회를 포함한 다양한 행사 장소로 선정되기도 했다"며, "'VIJITR 5 Regions'@Bangkok 프로젝트에 참여함으로써, 짜오프라야 강변에 위치한 랜드마크로서 태국 최고이자 세계 최고를 결합한 태국의 대표적인 관광지가 될 것"이라고 말했다.

ICONSIAM에서 VIJITR 5 Region(Central Region) 프로젝트의 일환으로 공연되는 'The Legend of the Naga'는 관광객들에게 놀라움을 선사할 것으로 기대된다. 이벤트 기간인 4월 29일과 30일, 그리고 5월 1일부터 4일까지 8:00 p.m. / 8:30 p.m. / 9:00 p.m. / 9:30 p.m. 그리고 5월 5일부터 7일까지 7:00 p.m. / 8:00 p.m. / 9:00 p.m. / 10:00 p.m 에 매일 4회에 걸쳐 펼쳐지는 화려한 'ICONIC Multimedia Water Features'는 Naga 가족의 이야기를 담고 있다. 또한, 50만 밧화 이상의 전자 바우처와 상서로운 부적 스티커를 획득할 기회를 얻을 수 있는 Snap & Share 활동도 진행된다.

4월 29일부터 5월 7일까지 ICONSIAM River Park에서 'Moo Light Experiences VIJITR Mu(Telu)'라는 컨셉으로 열리는 'VIJITR 5 Regions'(Central Region) 프로젝트에서는 동남아시아에서 가장 긴 멀티미디어 워터 쇼인 'ICONIC Multimedia Water Features'를 관람할 수 있다. 자세한 내용은 1338로 전화하거나 웹사이트 www.iconsiam.com을 방문한다.

자세한 사항은 홍보부에 문의한다.

Ms. Sakao Praditsuwan (Dao) E. sakao.p@iconsiam.com M. 092-282-6769

Ms. Nattaporn Puengsin (Ying) E. Nattaporn.p@iconsiam.com M. 099-469-2414