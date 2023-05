BRI, 불과 3개월 만에 수익 15조5천600억 루피아 기록

(자카르타, 인도네시아 2023년 5월 4일 PRNewswire=연합뉴스) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. IDX: BBRI)가 세계적인 금융 격변에도 불구하고 올 1분기에 15조5천600억 루피아에 달하는 수익을 올렸다. 이는 전년 대비(YoY) 27.37% 증가한 수치다. 또한, 자산 규모는 전년 대비 10.46% 증가한 1천822조9천700억 루피아를 기록했다.



BRI Records a Profit of IDR 15.56 Trillion in Just 3 Months